Milan, Leao dalla panchina e tre nuovi acquisti dal 1′: Conceicao a caccia dei tre punti a Empoli

Confermarsi dopo le vittorie in extremis contro il Verona e il rotondo 3-1 alla Roma in Coppa Italia: il Milan di Sergio Conceicao non vuole perdere tempo al Castellani di Empoli con l’occhio che strizza la prossimo impegno in Champions League contro il Feyenoord.

Diverse novità per l’allenatore portoghese che dovrebbe confermare dal 1′ Tammy Abraham, reduce dalla doppietta di mercoledì sera contro la sua ex squadra con Santiago Gimenez che partirà dalla panchina insieme a Leao e Reijnders molto probabilmente. Joao Felix, Sottil e Walker dal primo minuto con tre dei nuovi acquisti subito buttati nella mischia dall’ex Porto.

Sfida numero 38 quella di questo pomeriggio tra Empoli e Milan, con 4 vittorie per i padroni di casa, 11 pareggi e 22 successi per il club di Via Aldo Rossi. Se si dovesse restringere il campo ai match giocati tra le mura amiche dei toscani (18 tra campionato e Coppa Italia), una vittoria per l’Empoli, otto pareggi e nove vittorie per il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-MILAN

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Cacace, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Musah, Fofana; Sottil, Joao Felix, Pulisic; Abraham. All. Conceicao