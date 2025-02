Torino-Genoa, le possibili scelte di Vanoli e Vieira: ma quanti assenti

All’Olimpico Grande Torino i granata di mister Vanoli questa sera alle 20:45 ospiteranno il Genoa nel match valido per la 24ª giornata di Serie A: padroni di casa reduci da cinque risultati utili consecutivi con una sola vittoria, quella interna contro il Cagliari e con un solo punto di vantaggio sul Genoa di Vieira, che proviene dalla sconfitta di Firenze.

Il Torino è rimasto imbattuto in 12 degli ultimi 13 incontri contro il Genoa in Serie A con 8 vittorie e 4 pareggi: nei 74 precedenti 34 vittorie dei granata, 18 dei rossoblù e 24 i pareggi. All’andata match valevole per la 15a giornata di campionato, terminò a Marassi con uno scialbo 0-0. Quante assenze da una parte e dall’altra: indisponibili i lungodegenti Schuurs e Zapata a cui si è aggiunto Njie, mentre per gli ospiti Malinkovskyi, Ahanor e Cornet oltre allo squalificato De Winter.

Torino-Genoa, le probabili formazioni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. Allenatore: Vanoli.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Messias, Pinamonti, Miretti. Allenatore: Vieira.