Fiorentina, a San Siro per continuare a sognare

Dopo il successo di Giovedì in casa contro l’Inter, la Fiorentina cerca ora la quarta vittoria consecutiva. Per i viola la sfida sarà ancora contro i nerazzurri, i gigliati infatti sono pronti ad affrontare nuovamente i ragazzi di Inzaghi a secco di vittorie nelle ultime due gare.

Fiorentina che rispetto al match del Franchi recupererà diversi elementi. Rientrano in gruppo infatti Colpani e Cataldi con quest’ultimo in ballottaggio con Fagioli per una maglia da titolare. Non solo Fagioli perché Palladino potrà contare anche su quasi tutti gli altri nuovi acquisti con Folorunsho, Ndour e Zaniolo a disposizione con Pablo Mari unico assente. A disposizione dovrebbe esserci anche Gudmundsson con l’islandese che pronto al rientro dopo la tonsillite che lo ha fermato in settimana. Assente invece Adli, il francese out per un problema alla caviglia non ha infatti recuperato con Palladino che l’ha escluso dai convocati per il match di San Siro. Out poi anche Comuzzo, con il centrale che ammonito contro il Genoa salterà per squalifica la gara contro l’Inter. Un match che per la Fiorentina può rappresentare un ulteriore step di crescita oltre che l’occasione di provare a rispondere ai successi di Juventus e Lazio. Con la viola che si appresta ad affrontare l’Inter con l’obiettivo di compiere un’altra impresa e provare a impossessarsi nuovamente del 4^ posto.

Fiorentina, la probabile formazione

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi/Fagioli, Mandragora; Folorunsho, Gudmundsson, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.