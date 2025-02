Inter, contro la Fiorentina un jolly da sfruttare

Un’occasione d’oro per avvicinarsi al Napoli: questa sera l’Inter ospiterà a San Siro la Fiorentina a pochi giorni dalla debacle subita al Franchi. Simone Inzaghi pretende, giustamente, una versione completamente opposta rispetto a quella che si è presentata qualche giorno fa al Franchi. Anche perché il secondo mezzo passo falso consecutivo da parte del Napoli dovrà essere sfruttato a pieno.

Proprio per questo motivo ci saranno i titolarissimi per Inzaghi, pronto a riproporre il ben rodato 3-5-2 con Sommer tra i pali, terzetto difensivo composto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni dovrebbero esserci Darmian e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con il tandem d’attacco che sarà formato da Thuram e Lautaro Martinez.

Inter-Fiorentina, la probabile formazione dei nerazzurri

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, Zalewski, Dimarco, Asllani, Frattesi, Zielinski, Taremi, Arnautovic.