Inter-Fiorentina, le probabili formazioni: Inzaghi ridisegna le corsie, Palladino con i nuovi acquisti

E’ tutto pronto per il remake di Inter-Fiorentina a distanza di quattro giorni dopo il recupero della 14esima giornata vinta al Franchi 3-0 dai viola che hanno sfruttato la peggior prestazione dei nerazzurri della stagione. Per i padroni di casa dovrebbe partire dal 1′ Francesco Acerbi. Con Dumfries squalificato e Dimarco non al meglio dopo la febbre, Simone Inzaghi ridisegna le corsie esterne puntando su Darmian e Carlos Augusto. Davanti la Thu-La. A differenza di giovedì, Raffaele Palladino avrà a disposizione i nuovi acquisti che non potevano giocare, ma non avrà lo squalificato Comuzzo. Tra i convocati Fagioli, Ndour e Zaniolo. Out ancora Pablo Marì. Conferme per Beltran, Folorunsho e davanti il solito Kean. Di seguito le possibili scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson, Mandragora; Folorunsho, Beltran, Parisi; Kean. All. Palladino