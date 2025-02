Sinner incastrato: la foto svela la verità

I social sono decisivi anche stavolta. La storia Instagram che fa conoscere a tutti, fan e addetti ai lavori, cosa sta facendo il tennista numero uno al mondo

Sinner ‘incastrato’ dalla foto che ormai circola da diverse ore sul web e sui social. Una foto che svela la verità, ossia che cosa sta facendo il numero uno al mondo dopo il trionfo agli Australian Open per il secondo anno consecutivo.

E dopo che ha dato buca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non partecipando alla cerimonia in omaggio ai successi del tennis azzurro nel 2024, su tutti la Coppa Davis. Il no dell’altoatesino ha ovviamente scatenato un mare di polemiche, anche perché l’assenza è stata giustificata da un generico affaticamento.

Le polemiche sono poi accresciute a dismisura dopo che sono uscite sui social alcune foto che lo ritraevano a Plan des Corones, nella Val Pusteria, per sciare in compagnia di un gruppo di amici. E sciare fa solo rima con riposare.

Di riposo assoluto post major australiano, come ordinatogli dai medici, ne aveva parlato proprio il suo staff per ‘giustificare’ la mancata partecipazione all’evento del Quirinale. Ma tutto è ormai passato, con Sinner già concentrato sul prossimo torneo dopo aver volontariamente saltato gli ATP 500 di Rotterdam nei quali è emerso il talento di Mattia Bellucci.

Sinner torna in campo: la foto che rivela tutto

Anche in questo caso, la verità emerge grazie ai social. Attraverso una storia Instagram, infatti, il coach di Sinner ha condiviso una storia dal ‘Montecarlo Country Club’. In buona sostanza Simone Vagliozzi ha informato tutti, tifosi e addetti ai lavori, che Jannik si sta preparando per tornare presto in campo.

Precisamente agli ATP 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio e che mette in palio 500 punti per il ranking. Al torneo in Qatar ci sarà tutto il gotha del tennis, da Alcaraz a Medvedev passando per Djokovic che ha sete di rivalsa dopo il ritiro in semifinale agli Australian Open.

A Montecarlo, in vista di Doha, c’è pure il preparatore atletico del tennista azzurro, il romano classe ’64 Marco Panichi scelto dopo la separazione da Umberto Ferrara, arrivata dopo il caso della positività al Clostebol.

Rischio squalifica, parla la Wada: “Responsabilità per le azioni del suo staff”

Ricordiamo che l’udienza del TAS di Losanna, sul ricorso presentato dalla Wada, è fissata al 16-17 aprile. L’Agenzia Mondiale dell’anti-doping punta a ottenere una squalifica di almeno un anno: “Non ci chiediamo se Sinner abbia deliberatamente violato le misure di doping, ma prestiamo attenzione alla responsabilità dell’atleta per le azioni del suo staff“, ha detto il numero uno dell’agenzia Witold Banka.