Sinner tradito, ultim’ora sconvolgente: c’entra Djokovic

La rivelazione a sorpresa dalla Serbia: il 38enne di Belgrado al prossimo torneo sarà accompagnato dall’ex membro dello staff del numero uno al mondo

Sinner ‘tradito’ e c’è di mezzo uno dei suoi più grandi rivali: Novak Djokovic. Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Serbia sono un avviso ai naviganti molto forte, in primis proprio al numero uno nel ranking ATP.

Sinner parteciperà agli ATP 500 di Doha

La storia Instagram del coach Vagnozzi vale come conferma ufficiale: Sinner tornerà in campo in Qatar, agli ATP 500 di Doha che si svolgeranno dal 17 al 23 febbraio.

L’obiettivo dell’azzurro è prendersi i 500 punti che metterà in palio il torneo qatariota, considerata la sua assenza a quelli di Rotterdam dove ha invece brillato il connazionale Bellucci, in modo da rafforzare ulteriormente la sua leadership mondiale.

Dalla Serbia: ci sarà anche Djokovic

In Qatar ci saranno anche gli altri big, da Alcaraz fino al sopracitato Djokovic. I media della Serbia danno pressoché certa la partecipazione al torneo del 38enne, desideroso di rivalsa dopo che agli Australian Open è stato costretto a ritirarsi per problemi fisici.

Nonostante l’età con gli annessi acciacchi fisici, e il pressing di papà Srdjan, Djokovic non è al momento intenzionato ad appendere la racchetta al chiodo:

“Già da un po’ di tempo sta cercando di convincermi a porre fine alla mia carriera – le parole di Novak a ‘GQ’ – Ma allo stesso tempo capisce e rispetta la mia decisione, chiedendomi spesso che cos’altro voglio conquistare.

Mio papà è consapevole dello stress e della tensione che influiscono sulla mia mente e sul mio corpo, per questo mi è sempre stato vicino. Ora mi ha detto di cominciare a pensare come vorrei che tutto quello che sto facendo finisca…”.

Djokovic agli ATP 500 di Doha con l’ex del team di Sinner

Djokovic non solo parteciperà agli ATP 500 di Doha, ma lo farà portandosi dietro un ex componente del team di Jannik Sinner. Parliamo di Claudio Zimaglia, fisioterapista e osteopata di fama mondiale che ha lavorato col tennista azzurro. Il torinese subentra nella squadra del serbo in sostituzione di Miljan Amanovic.

Come riporta il suo sito ufficiale, Zimaglia “dal 2014 è Fisioterapista ed Osteopata ufficiale del Tennis Top-player Milos Raonic. Adesso lavora full-time nell’ATP World TOUR seguendo i più importanti Contest internazionali in Europa, America ed Asia”.

Inoltre “è recente la sua partecipazione al Torneo di Wimbledon che ha visto Raonic (numero 246 nel ranking) presente nell’importante finale”.

ATP 500 di Doha, in dubbio la presenza di Murray

A proposito di staff, in Qatar non è sicura la presenza di Andy Murray come coach di Sinner. L’ex tennista scozzese aveva lavorato al fianco dell’altoatesino agli Australian Open. Si parla di una sua collaborazione con Jannik solo part-time, per i grandi eventi.