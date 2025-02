Annuncio Hamilton, Leclerc deve rassegnarsi

La Ferrari ha fatto all-in per mettere le mani sul pilota inglese, sette volte campione del mondo. “Come Senna e Schumacher”

È ormai spasmodica l’attesa per la prima di Hamilton al Mondiale 2025 sulla Ferrari SF-25, che verrà presentata a stampa e tifosi il prossimo 18 febbraio. Il giorno dopo, in Bahrain, ci saranno gli altri test dopo quelli TPC effettuati a Barcellona.

Effettuati è un parolone, visto che l’inglese ha avuto un piccolo incidente senza, per fortuna, alcuna conseguenza. L’ex Mercedes è finito contro le barriere nell’ultimo settore. Da Maranello hanno minimizzato l’accaduto, lo stesso ha fatto l’ex pilota di Formula 1 nonché rivale per tanti anni della Ferrari, David Coulthard.

Incidente Hamilton a Barcellona, Coutlhard menziona Senna e Schumacher

“Ogni uscita di pista può essere considerata un incidente, ma è parte del mestiere – le parole al podcast ‘Formula for Success’ del vice campione 2001 con la McLaren – Non importa se sei Ayrton Senna, Michael Schumacher o un pilota Ferrari come Hamilton. Può succedere a chiunque“.

Ferrari, tutto su Hamilton

Elkann e soci hanno puntato tutte le fiches su Hamilton per tornare a vincere il titolo Piloti che manca dal 2007, e per aumentare le chance di conquista di quello Costruttori.

L’ultimo risale al 2008, ovvero proprio all’anno in cui il neo quarantenne ha vinto il primo dei sette mondiali, con il successo/beffa ai danni di Felipe Massa rimasto nella mente di ogni ferrarista oltre che nelle pagine memorabili della Formula 1.

“Vince sicuramente l’ottavo mondiale se…”

Hamilton è un fuoriclasse, ma ha bisogno comunque di una monoposto all’altezza per provare a contrastare i diretti concorrenti, in particolare la Red Bull di Max Verstappen vincitore degli ultimi quattro Mondiali. Per l’ex pilota Johnny Herbert, “se la Ferrari dovesse fornirgli un’auto veloce“, il classe ’85 “potrebbe sicuramente vincere un altro campionato“.

“Quando hai uno dei migliori piloti di sempre in Formula 1 – ha aggiunto Herbert, connazionale del ferrarista, nell’intervista a ‘Casinoutanspelpaus.io’ – ti aspetti che tutto funzioni. Lewis è molto motivato e la Ferrari rappresenta l’ambiente ideale per lui”.

Lo scorso 29 gennaio la FIA ha ufficializzato il divorzio da Herbert, fino a quel momento commissario FIA dei piloti.

It is with regret that we announce that Johnny Herbert will no longer fulfil the position of F1 driver steward for the FIA#FIA pic.twitter.com/e6CTWtAWJZ — FIA (@fia) January 29, 2025

Il britannico è l’ultima ‘vittima’ del repulisti del numero uno della Fédération Internationale de l’Automobile, Mohammed Ben Sulayem.

Sprint Leclerc su Hamilton: “All’inizio potrebbe dominare”

Anche Eddie Jordan ‘scommette’ su Hamilton, ma per lui il Mondiale 2025 inizierà in salita a differenza di Charles Leclerc: “Credo che Lewis si farà valere, ma anche che gli serviranno due o tre gare – ha detto aa ‘formulapassion.it’ – All’inizio Leclerc potrebbe essere in grado di mostrare un certo dominio”.