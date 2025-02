Atalanta, domani l’andata dei playoff di Champions contro il Club Brugge. Le probabili formazioni

Domani sera l’Atalanta sarà impegnata in Belgio contro il Club Brugge, nell’andata dei playoff di Champions League. A 90′ dal termine della Fase Campionato, Gian Piero Gasperini sperava di entrare direttamente tra le prime otto, ma una serie di combinazioni hanno costretto la Dea agli spareggi.

Dopo il 5-0 inflitto al Verona in campionato, l’Atalanta è dunque pronta a tuffarsi ancora nella massima competizione europea. Gasperini vuole dare immediate risposte in vista del ritorno ed è pronto a proporre il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali, difesa composta invece da Posch, Hien e Djimsiti. Sugli esterni spazio a Bellanova e Ruggeri, in mezzo ecco de Roon ed Ederson. De Ketelaere agirà sulla trequarti alle spalle di Pasalic e Retegui.

Bruges-Atalanta, le probabili formazioni

BRUGES (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla. All. Hayen.

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui. All. Gasperini.