Champions League, domani continuano i playoff: il Bayern in Scozia

Questa settimana torna la Champions League con le sfide d’andata dei playoff. Si comincia stasera con quattro gare in programma e si continuerà domani con altrettante sfide.

Due italiane in campo domani, si partirà alle 18:45 con l’Atalanta che – rivitalizzata dal pokerissimo offerto al Verona in campionato – farà visita al Club Brugge in Belgio. Si continuerà poi alle 21 con il Milan: la formazione di Sergio Conceicao, dopo la vittoria esterna sul campo dell’Empoli, cerca continuità in Olanda. L’avversario sarà il Feyenoord, squadra ostica che in casa sa sempre come impensierire. Allo stesso orario sarà in campo anche il Bayern Monaco, altra big costretta a passare per i playoff: i bavaresi saranno impegnati sul campo del Celtic. Concluderà il programma la sfida tra il Monaco e il Benfica.

Playoff Champions League, il programma di mercoledì

domani 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

domani 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

domani 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

domani 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan