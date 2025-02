Champions League, stasera al via i playoff: è show con Manchester City-Real Madrid

La seconda fase di questa nuova edizione della Champions League inizierà questa sera con le prime quattro sfide relative ai playoff. Sfide equilibrate, squadre che avrebbero potuto incontrarsi più avanti ma che invece saranno costrette a incontrarsi immediatamente per poter andare avanti.

Si parte oggi pomeriggio alle 18:45 con la prima big costretta a un turno supplementare per poter andare avanti: derby francese per il PSG che sarà ospite del Brest, vera e propria rivelazione della Fase Campionato della competizione europea. La formazione di Luis Enrique non può fallire il primo obiettivo stagionale.

Si continua poi alle 21, con tutti i riflettori puntati sulla Juventus che all’Allianz ospiterà il PSV. La vittoria contro il Como non ha cancellato gli ultimi fantasmi, Thiago Motta si aspetta risposte importanti dai suoi. Il vero e proprio big match di questi playoff sarà però la sfida tra Manchester City e Real Madrid: Citizens contro Blancos, Pep Guardiola contro Carlo Ancelotti. Chiuderà il programma di domani sera la sfida tra lo Sporting CP e il nuovo Borussia Dortmund di Niko Kovac.