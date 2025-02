Serie A, l’Inter si avvicina al Napoli: miglior attacco contro miglior difesa

Dal Napoli capolista al Bologna ottavo in classifica ci sono 17 punti di distacco: nel mezzo Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio, Juventus e Milan. Tre squadre che lottano per il primo posto con le formazioni di Thiago Motta e Sergio Conceicao poco più distaccate.

Dopo le ultime gare valevoli per la 24a giornata, regna l’equilibrio più totale in Serie A soprattutto nella parte alta della classifica con le formazioni di Antonio Conte e Simone Inzaghi ben salde al comando, in attesa del recupero del Dall’Ara tra Bologna e Milan dopo che i viola hanno superato i nerazzurri con un rotondo 3-0 giovedì scorso, nella gara valevole per la 14esima giornata.

Un punto di distanza tra gli azzurri e i nerazzurri che hanno rosicchiato un paio di punti alla formazione partenopea dopo il pareggio interno contro l’Udinese con lo stesso tecnico salentino che in conferenza stampa ha confermato gli obiettivi chiesti da Aurelio De Laurentiis con i campani pronti a tornare in Europa dalla porta di servizio.

CLASSIFICA DELLE PRIME OTTO SQUADRE DI SERIE A

Napoli 55 punti – 17 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte, 39 gol fatti e 17 subiti

Inter 54 punti – 16 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, 58 gol fatti e 23 subiti

Atalanta 50 punti – 15 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte, 54 gol fatti e 26 subiti

Lazio 45 punti – 14 vittorie, 3 pareggi, 7 sconfitte, 45 gol fatti e 32 subiti

Juventus 43 punti – 10 vittorie, 13 pareggi, 1 sconfitta, 41 gol fatti e 21 subiti

Fiorentina 42 punti – 12 vittorie, 6 pareggi, 6 sconfitte, 41 gol fatti e 25 subiti

Milan 38 punti – 10 vittorie, 8 pareggi, 5 sconfitte, 35 gol fatti e 24 subiti

Bologna 38 punti – 9 vittorie, 11 pareggi, 3 sconfitte, 35 gol fatti e 27 subiti