Ultim’ora Sinner, cambia tutto: c’entra la sentenza

L’annuncio social inaspettato che chiama in causa il tennista numero uno al mondo. La data è ufficiale

Sinner è il protagonista di un annuncio del tutto inatteso. “Tra due mesi ti accoglieremo qui”, recita l’ account ufficiale del torneo.

Sinner agli ATP 500 di Doha

Sinner si appresta a tornare in campo dopo la pausa autoimpostasi al termine del trionfo agli Australian Open. La storia Instagram del coach Simone Vagnozzi ha i crismi dell’ufficialità: Jannik si sta allenando al ‘Montecarlo Country Club’ in vista degli ATP 500 di Doha (che non ha mai giocato) in programma dal 17 al 22 febbraio.

In Qatar punterà a riprendersi quei 500 punti che mettevano in palio gli ATP 500 di Rotterdam, dove ha deciso di non partecipare a differenza dell’anno scorso, in cui trionfò battendo in finale (7-5, 6-4) De Minaur.

Dodici mesi dopo l’australiano ha riconquistato la finale superando la sorpresa azzurra Mattia Bellucci. Ora, però, lo aspetta il numero tre del ranking, Carlos Alcaraz.

Masters 1000 di Montecarlo dopo Doha

Il calendario 2025 di Sinner avrebbe subito una modifica rilevante. Commentando una foto sorridente di Jannik – vedi in basso – l’account ufficiale del Masters 1000 di Montecarlo ha pubblicato una story con cui ha annunciato, in sostanza, che Sinner sarà uno dei partecipanti: “Questo sorriso è lo stesso che abbiamo noi quando pensiamo che ti accoglieremo tra meno di due mesi”.

Il primo torneo dell’anno sul clay è calenderizzato dall’8 al 14 aprile. Nei piani originari, Sinner avrebbe dovuto giocare sul rosso, per la prima volta in questo 2025, agli ATP 500 di Monaco di Baviera di scena dal 15 al 21 aprile.

L’udienza del TAS cambia l’agenda di Sinner

Si era scelta la Germania per rendere meno immediato il passaggio dal cemento alla terra battuta. Poi, però, è arrivata la notizia che il Tas di Losanna si sarebbe espresso sul ricorso della Wada il 16/17 aprile, cioè proprio in concomitanza con Monaco di Baviera, e così l’agenda di Sinner sarebbe cambiata.

A proposito del rischio squalifica a cui va incontro per il ‘caso’ della positività al Clostebol, fa rumore l’attacco frontale a Sinner di Fabrizio Corona: “Mi ha fatto appassionare al tennis, ma ora non riesco più a guardarlo”, le sue parole a ‘Cliché’, programma in lingua italiana della tv svizzera.

“È assolutamente colpevole! Dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business, è vergognoso”.

Niente Miami?

Secondo ‘Gazzetta.it’, l’azzurro potrebbe decidere di saltare anche Miami (19-30 marzo, dove sarebbe chiamato a difendere il titolo) in caso di successo a Indian Wells il 5-16 marzo.