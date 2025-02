Disperazione Sinner: è una cattiveria

Il post social sull’ennesimo attacco al tennista numero uno al mondo. Parole al veleno prima di quelle pronunciate da Fabrizio Corona

Sinner e l’attacco, diciamo anche gratuito che ha subito nei giorni scorsi. E non ci riferiamo a quello di Fabrizio Corona, scagliatosi contro in maniera pesante: “È assolutamente colpevole”, ha detto l’ex re dei paparazzi in merito al ‘caso’ Clostebol che vede protagonista il tennista azzurro.

Corona e l’attacco ‘violento’ a Sinner: “Un mese di gogna mediatica e poi squalifica”

“Mi ha fatto appassionare al tennis, ma ora non lo guardo più – la premessa di Corona, al programma ‘Cliché’ in onda sulla tv svizzera, prima dell’affondo contro il numero uno al mondo – Sinner è assolutamente colpevole, dal momento in cui la giustizia non viene applicata per due pesi e due misure in base al business, è vergognoso”

“Quando si trova un atleta positivo – ha proseguito Corona – prima viene data la notizia ai giornali, poi si fa un mese di gogna mediatica e poi viene squalificato per un certo periodo a seconda del reato che ha fatto. Non è che tu lo trovi positivo, poi trovi il modo per non farlo risultare positivo perché è l’elemento fondamentale del business”.

Masters 1000 prima dell’udienza del TAS

Il calendario 2025 di Sinner sarebbe cambiato dopo la notizia dell’udienza del TAS di Losanna fissata il 16-17 aprile. Il classe 2001 altoatesino, atteso nei prossimi giorni a Doha per gli ATP 500, avrebbe deciso di non disputare gli ATP 500 di Monaco di Baviera (15-21 aprile) proprio perché in concomitanza con l’udienza sul ricorso presentato dalla Wada.

Jannik dovrebbe invece partecipare al Masters 1000 di Montecarlo n programma dall’8 al 14 aprile. Sarà il suo primo torneo dell’anno sul clay.

Dagospia prima di Corona, Bertolucci: “Cattiveria senza limiti”

Prima di Corona, Sinner è stato attaccato aspramente dal noto giornalista e scrittore Giancarlo Dotto, come evidenziato da Paolo Bertolucci sul proprio profilo X. L’ex tennista azzurro, vincitore con Panatta e Barazzutti della famosa Coppa Davis a Santiago del Cile nel 1976, ha postato uno screen definendo l’articolo una “Cattiveria senza limiti”.

Giancarlo Dotto: “Sinner è un italiano anomalo. Quando si tratta di marchette milionarie…”

Sinner è finito nel mirino di Dotto anche per la solita questione della residenza a Montecarlo, riscoppiata dopo che ha dato buca a Mattarella non presentandosi alla cerimonia per le celebrazioni del tennis italiano: “(…) Sinner fa l’italiano vero ma si prende la residenza a Montecarlo, no, Sinner non è un italiano vero, Sinner è un italiano anomalo…

“(…) La verità? Sinner non ha una patria, è la patria di se stesso – prosegue l’articolo di Dotto uscito su ‘Dagospia’ il 7 febbraio – Fa lo schizzinoso con i nostri altarini nazionalpopolari, li schifa proprio, ma si tura il naso quando si tratta di marchette milionarie, a destra e a manca”.

In verità Dotto è stato molto critico del tennis di oggi: “È una sequenza apocalittica di pallate. Un incubo ipnotico senza fine, un modo sicuro per spedirsi all’inferno. Molti lo pensano, ma nessuno lo dice”. Qui, forse, non ha tutti i torti…