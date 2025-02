Formula 1 sotto choc: follia Verstappen

Spesi oltre 60 milioni di euro dopo la conquista del quarto mondiale. L’olandese è stato in Italia, a Viareggio, con la sua fidanzata Kelly Piquet

Verstappen non può che partire favorito anche al Mondiale 2025 che scatterà ufficialmente in Australia il prossimo 14-16 marzo. Ha vinto gli ultimi quattro e la sua Red Bull, in attesa di conoscere qualche dato in più della nuova Ferrari SF-25.

Hamilton l’unico possibile rivale?

I tifosi della ‘Rossa’ non possono che affidarsi a Lewis Hamilton, sulla carta probabilmente l’unico che ha l’esperienza e il talento per contrastare l’olandese, per tanti – tra sacro e profano – l’erede dell’indimenticato Michael Schumacher.

Il pilota di Formula 1 con l’ingaggio più alto

Ai nastri di partenza sarà lui il numero uno assoluto, il pilota da battere. Anche la classifica degli ingaggi incorona il ventottenne di Hasselt, il più pagato della Formula 1: 70 milioni di dollari a stagione bonus compresi fino al 2028 (secondo alcuni la data del possibile ritiro), circa 60 milioni di euro.

Ferrari, oltre 80 milioni (bonus esclusi) per Hamilton-Leclerc

Segue proprio l’inglese adesso di stanza a Maranello: circa 48 milioni di euro bonus esclusi. Elkann e soci ne dà invece 34 a Charles Leclerc, l’altro su cui punta il Cavallino rampante per riprendersi almeno quel titolo Costruttori che manca ormai dal preistorico 2008.

Doppio regalo da 60 milioni!

Con quello che guadagna, ovviamente, Verstappen può permettersi qualsiasi genere di sfizio, spendendo cifre a dir poco folli. Dopo la conquista del quarto mondiale, per dire, ha svuotato il suo conto in banca di 60 milioni, ovvero lo stipendio di un anno, per farsi due regali.

Il primo è uno yacht di 33 metri, con 5 cabine d’elite e una suite annessa di 40mq in grado di ospitare un massimo di 12 persone. Il nuovo gioiello di Verstappen è un Mangusta GranSport 33, composto di 4 motori Volvo Penta da 1.000 cavalli ciascuno.

‘Unleash the Lion’, il nuovo yacht di Verstappen

Il prezzo base del Mangusta si aggira sui 12 milioni, mentre con tutti gli optional raggiunge quasi i 15 milioni di euro. A fine gennaio Verstappen e la fidanzata Kelly Piquet, figlia dell’ex campione di F1 Nelson, è stato a Viareggio per il varo dello yacht che ha chiamato ‘Unleash the Lion’, ovvero ‘Scatena il leone’.

48 milioni per il nuovo jet privato

Il secondo ‘regalo’ che si è fatto l’olandese, tanto per rimanere umili, è un nuovo jet privato, un Dassault Falcon 8X personalizzato con la livrea nero opaco e arancione) che caratterizzava quello vecchio, un Dassault Falcon 900EX.

Lo ha battezzato PH-UTL, con UTL che dovrebbe essere l’acronimo proprio di ‘Unleash the Lion’. Ha un’autonomia di 12mila chilometri e può trasportare fino a 16 passeggeri. Il costo finale si aggira sui 48 milioni di euro.