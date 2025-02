Clamoroso ritorno in Formula 1, succede tutto in diretta

In Formula 1 si sta venendo a creare una situazione clamorosa: ecco cos’è stato dichiarato e da chi, quello che può succedere è inimmaginabile.

La Formula 1 sta per ricominciare anche con il mondiale del 2025 che sicuramente porterà con sé tante sorprese, molte certezze ma anche qualche inevitabile colpo di scena. Uno, in tal senso, è arrivato all’improvviso e prima dell’esordio in Australia: è successo tutto in diretta.

C’è chi in Formula 1, in passato e insieme al grande Michael Schumacher, ha fatto la storia. Difficilmente gli appassionati e chi ha assistito alle gare di un passato neanche troppo lontano potrà dimenticare quanto fatto in pista da uno come Sebastian Vettel. Stiamo pur sempre parlando del primo pilota che con la Red Bull è riuscito, nel 2010 (vincendone poi quattro di seguito fino al 2013), ad aggiudicarsi il primo titolo mondiale in F1.

Sebastian Vettel ai microfoni di ‘Radio X’ ha dichiarato in diretta: “Potrebbe essere allettante e interessante l’idea di tornare, ma dipende davvero dal pacchetto completo perché è anche un grande impegno. Con tutte le altre cose che accadono al di fuori dell’attività di guida”.

“Ho parlato anche con gli altri perché ogni tanto mi sento ancora in contatto. Ho alcuni progetti e idee insieme alla F1, vedremo se verranno fuori o no. È una cosa da considerare seriamente, dipenderebbe molto dal pacchetto. Dal punto di vista dell’età, mi sento maledettamente giovane”, ha aggiunto ma c’è chi ha bocciato ogni possibilità.

Vettel può tornare in Formula 1? Le sue dichiarazioni hanno spiazzato tutti, ma c’è chi boccia l’ipotesi

Eppure, sulla questione si è espresso anche David Coulthard che ha dichiarato in maniera netta al canale ‘YouTube’ di Lucas Stewart: “Il ritorno di Vettel? No! Solo se vive in un’illusione pensando che, dopo un paio d’anni di pausa, possa essere più veloce”.

“Ma la realtà – ha aggiunto – è che il cronometro non mente e alla fine della sua carriera non stava più facendo i tempi sul giro necessari per essere competitivo”.

Insomma, la possibilità di rivedere in pista Vettel appare difficile ma non impossibile a detta del pilota stesso. Eppure c’è chi non crede in un ritorno di questo tipo. Lo scozzese ha in un certo senso quasi sconsigliato al tedesco di rimettersi in gioco ad alti livelli ma ancora non è chiaro cosa effettivamente succederà. Non resta che attenderlo per scoprirlo.