Federica Pellegrini in lacrime: “Non ce la facevo più”

Le toccanti parole dell’ex campionessa azzurra, in ritardo entrata ufficialmente nella Hall of Fame del nuoto

Federica Pellegrini a cuore aperto sulla sua carriera, o meglio su quella di ogni atleta alle prese con pressioni spesso difficili da immaginare. “Vinci, oppure…”.

Come Valentino Rossi e Sinner

La Pellegrini è come Valentino Rossi, come se non si fosse mai ritirata dallo sport in cui è stata protagonista assoluta per tanti anni. Nel suo caso il nuoto, dove ha vinto pressoché tutto quello che c’era da vincere. Regina, anzi ‘Divina’ incontrastata dello stile libero.

Un po’ come Sinner con il tennis, giusto per citare un altro fuoriclasse dello sport azzurro, grazie a lei tanti ragazzi e ragazze si sono avvicinati se non innamorati del nuoto. Che ha bisogno di enormi sacrifici e di un allenamento costante oltre che durissimo. Insomma, per arrivare alle vette toccate dalla Pellegrini occorre davvero essere speciali e condurre una vita rigorosa piena di rinunce.

Pellegrini nella Hall of Fame del nuoto

Con un po’ di ritardo, Federica Pellegrini è ufficialmente entrata nella Hall of Fame del nuoto. La quasi 37enne di Merano riceverà l’onorificenza in occasione del 60esimo anniversario della consegna del premio, in programma lunedì 28 luglio al ‘Park Royal Collection’ di Singapore, nel corso dei Mondiali di nuovo.

L’International Swimming ha inserito il nome della Pellegrini nella Hall of Fame perché:

È stata l’unica nuotatrice a vincere 8 medaglie consecutive ai Mondiali nei 200 stile libero;

ai Mondiali nei 200 stile libero; Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nella medesima specialità;

è diventata la prima nuotatrice a qualificarsi per cinque finali olimpiche consecutive nella medesima specialità; È l’unica italiana ad aver stabilito più record mondiali in più di un evento.

La Pellegrini punge: “Pensavo si fossero dimenticati di me”. Poi piange ricordando il suo allenatore morto nel 2009

“Pensavo si fossero dimenticati”, ha scherzato la Pellegrini sull’ingresso tardivo nell’Hall of Fame del nuovo nel corso dell’evento ‘Campioni sotto le stelle’ tenutosi a Biella. “È una gioia immensa, però mi sono ritirata da tre anni e, quindi, iniziavo a pensare di fossero dimenticati di me…”.

Federica ha parlato della sua straordinaria carriera, evidenziando come non sia stato affatto semplice rimanere ad altissimi livelli: “Mi è capitato di piangere in acqua per la fatica, non ce la facevo più. Ma apprezzarla è stata la mia vera forza, questo me l’ha insegnato Alberto Castagnetti“, ovvero il suo allenatore morto all’improvviso nel 2009. Nel ricordarlo, la Pellegrini non è riuscita a trattenere le lacrime.