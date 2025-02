Icardi, che risposta a Mourinho! Altro che capra…

Nella giornata di ieri, José Mourinho, tecnico del Fenerbahce, aveva attaccato in conferenza stampa Mauro Icardi. Il tecnico ex Inter aveva definito GOAT l’attaccante del Galatasaray, approfittando del doppio significato del termine, non solo Greatest of All Time ma nella traduzione letterale capra. Uno scontro verbale che poggia le sue radici su una frase di Icardi rivolta verso Mourinho nel quale lo accusava di essere non lo Special One ma “The Crying One”. Tutto questo dopo le recenti polemiche del tecnico portoghese che aveva accusato il Galatasaray, squadra di Icardi, di essere ampiamente favorita dagli arbitri. Nelle ultime ore però, Icardi, non si è fatto mancare l’occasione di rispondere ancora all’attacco di Mourinho. L’ex capitano dell’Inter ha postato due volte a distanze di diverse ore nelle proprie storie due immagini in risposta di Mou. Ecco le due storie:

Una lite a distanza che sembra non aver quindi fine quella tra Icardi e Mourinho. Tra poco il tecnico del Fenerbahce parlerà in conferenza stampa dopo il successo 3-0 in Europa League contro l’Anderlecht e chissà se ci saranno nuove evoluzioni.