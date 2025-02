Porto-Roma 1-1, Celik non basta finisce pari: Dybala ko

Termina 1-1 la sfida del Do Dragao tra Porto e Roma. Giallorossi che giocano meglio nel 1′ tempo trovando il vantaggio nel finale con Celik. Nella ripresa cala la squadra di Ranieri subendo il pari di Moura al 67′. 5 minuti dopo Cristante commette un fallo ingenuo che gli costa la doppia ammonizione. Match che finisce così 1-1 con i giallorossi che resistono eroicamente in 10.

Porto-Roma, le ufficiali

PORTO (3-4-3): Costa; Djalo, Pérez, Otavio; Joao Mario, Estaquio, Varela, Moura; Borges, Samu, Mora.

A disp.: Ramos, Marcano, William Gomes, Fabio Vieira, Pepe, Zaidu, Sousa, Namaso, André Franco, Pérez, Gul, Zé Pedro

All. Martin Anselmi

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Shomurodov, Hummels, Paredes, Soulé, Nelsson, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy All. Claudio Ranieri

Celik la sblocca, Dybala ko

Parte forte il Porto pericoloso dopo 5 minuti. Un errore di Saelemaekers dà il là a un contropiede dei padroni di casa, che poi non riescono a concludere a dovere. Varela resta a terra in area per un contatto con Ndicka, ma l’arbitro lascia correre. Reazione della Roma che tra l’11 e il 12′ ci prova due volte con Dovbyk e Pellegrini senza pungere. Buona chance per Dybala al 20′. Combinazione tra i due attaccanti della Roma, con la sponda do Dovbyk per la Joya che calcia ma non crea troppi problemi a Diogo Costa. Al 38′ Dybala out per un problema al ginocchio dopo un contatto nei minuti precedenti. Giallorossi avanti al 46′ con Celik. Saelemaekers da destra mette in mezzo un pallone, sporcato da un avversario e poi sbattuto in porta da Celik.

Il Porto la riprende con Moura

Ripresa che si apre con il Porto subito pericoloso. Omorodion difende un pallone spalle alla porta e lo dà a Mora, imbucata per l’esterno biancoblu che in area si fa ipnotizzare da Svilar. Grande chance per Cristante al 66′. Colpo di testa da corner e pallone in qualche modo rispedito in angolo da Diogo Costa. Un minuto e a segnare è il Porto. Lancio di Diogo Costa per Pepe, che arriva fino all’area della Roma e viene murato da un paio di avversari. Riesce comunque a servire Moura, che calcia da fuori e una deviazione di Baldanzi fa secco Svilar. 5 minuti e Cristante lascia in 10 la Roma. Trattenuto Vieira: secondo giallo e conseguente espulsione. La Roma in 10 resiste e centra un pareggio importante in vista della gara da ritorno. Assenti certi Saelemaekers, diffidato e ammonito e l’espulso Cristante. Da verificare le condizioni di Dybala.