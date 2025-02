Red Bull, rivelazione inquietante: Verstappen ora trema

Ufficiale la data di un divorzio che rischia di compromettere la competitività in Formula 1 del team con sede a Milton Keynes

Verstappen e la rivelazione inquietante sulla Red Bull emersa nelle scorse ore. Intanto manca sempre meno al primo Gran Premio del Mondiale 2025 di Formula 1, con il pilota olandese che partirà con i favori del pronostico se non altro perché campione del mondo nelle ultime quattro edizioni.

La McLaren, cioè Norris e soprattutto Lewis Hamilton, ovvero la Ferrari SF-25, rappresentano sulla carta le principali insidie per Verstappen.

Questo almeno per quanto riguarda la lotta al titolo Piloti, mentre per quello Costruttori la scuderia di Milton Keynes non partirà da favorita visto il terzo posto conseguito nel Mondiale 2024.

Formula 1, la Classifica Costruttori del 2024

La Red Bull ha chiuso con 589 punti, 63 in meno della Ferrari giunta seconda e 77 della McLaren arrivata prima grazie alla talentuosa coppia formata da Lando Norris e Oscar Piastri. Fanalino di coda la Sauber con appena 4 punti. La classifica Costruttori 2024:

McLaren 666 punti

Ferrari 652

Red Bull 589

Mercedes 468

Aston Martin 94

Alpine 65

Haas 58

RB 46

Williams 17

Kick Sauber 4

Hamilton più di Norris il grande ostacolo verso la conquista del quinto Mondiale consecutivo

Arrivato secondo l’anno scorso con 374 punti, Lando Norris ha le credenziali – e la macchina – per dare ancora più fastidio al 27enne di Hasselt. Per tanti, però, il principale competitor di Verstappen sarò proprio Lewis Hamilton, l’uomo su cui la ‘Rossa’ ripone tutte le speranze e ambizioni per riprendersi sia il titolo Piloti (manca dal 2007) che quello Costruttori (l’ultimo nel 2008).

Verstappen, futuro al GTWC Europe?

Verstappen è sempre molto chiacchierato, tra spese folli post Mondiale 2024 e indiscrezioni sul suo futuro prossimo lontano dalla Formula 1. Secondo ‘AutoRacer.it’, l’olandese potrebbe abbandonare presto il circus per approdare nel campionato Gran Turismo. Difficile dire quando, ma c’è chi non esclude che il trasloco possa avvenire già nel 2026.

Addio alla Honda, preoccupazione in casa Red Bull

A proposito di 2026, non arrivano notizie positive per la Red Bull. Stando a indiscrezioni, nel team c’è grande preoccupazione sul divorzio da Honda come motorista, che avverrà per l’appunto al termine del prossimo Mondiale.

Autoprodursi la power unit per il 2026

Questo significa che a Milton Keynes dovranno in sostanza autoprodursi la power unit – in collaborazione con Ford – per le proprie vetture e per quelle della squadra satellite, vale a dire la Racing Bulls.

Secondo ulteriori indiscrezioni riportate da ‘Autosprint’, la power unit per il 2026 progettata e costruita dalla Red Bull non sarebbe per ora all’altezza in quanto a performance e affidabilità. E questa rappresenta senz’altro una pessima notizia anche per Verstappen, ammesso che nel 2026 sia ancora al volante della Red Bull e in Formula 1.