Addio al “vecchio” calcio di rigore? L’idea rivoluzionaria di Collina: stop alle respinte

Pierluigi Collina ha rilasciato le seguenti parole in un’intervista fornita a La Repubblica in cui ha dichiarato: “Credo ci sia un gap eccessivo tra attaccante e portiere: già si segnano il 75% di penalty assegnati, in più c’è anche la possibilità di giocare dopo la respinta. I portieri dovrebbero lamentarsi”, ha spiegato il responsabile della Commissione Arbitrale della FIFA. “Una soluzione è l’one shot. Anche in partita si possono introdurre i rigori che solitamente si calciano dopo i supplementari: non c’è respinta, o fai gol o si riparte da calcio di rinvio. E così si eviterebbero anche i teatrini con tutti intorno all’area prima del penalty“.

Da capire in questo senso se la proposta dell’ex arbitro italiano che, ha diretto la finale di Coppa del Mondo del 2002 tra Brasile e Germania, la famosa finale di UEFA Champions League 98-99 vinta nei minuti di recupero dal Manchester United ai danni del Barcellona e la finale della Coppa UEFA 2003-04 tra Valencia e Olympique Marsiglia, possa andare in porto, in quanto per le eventuali modifiche gli iter burocratici sono piuttosto lunghi. Si tratterebbe di una indicazione che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio nei prossimi anni.