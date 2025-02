Ultim’ora Sinner, bomba sulla squalifica: “È ingiusto”

Cresce l’attesa per l’udienza del TAS sul ricorso presentato dalla WADA, il cui obiettivo punire il tennista azzurro con una sospensione di almeno un anno

Sinner lo rivedremo presto in campo, precisamente agli ATP di Doha di scena dal 17 al 22 febbraio e mai giocati dall’altoatesino. Si tratta di un torneo a cui il tennista numero uno al mondo non ha mai partecipato e dove proverà a prendersi quei 500 punti lasciati per strada avendo saltato, a differenza dell’anno scorso in cui trionfò, quelli di Rotterdam.

Le prossime saranno settimane intensissime per il neo vincitore degli Australian Open. Dopo l’esibizione a Las Vegas dell’1-2 marzo, il classe 2001 lo rivedremo il 5-16 marzo a Indian Wells, dove fu trovato positivo due volte al Clostebol l’anno scorso e Masters 1000 antecedente a quello di Miami (per il quale è ancora in dubbio la sua presenza) del 19-30 marzo conquistato l’anno scorso superando in finale il bulgaro Dimitrov.

Sinner al Masters 1000 di Montecarlo prima dell’udienza del TAS

Sinner aveva in programma di giocare per la prima volta sul clay, in questo 2025, agli ATP 500 di Monaco di Baviera fissati per il 15-21 aprile, ovvero in concomitanza con l’udienza del TAS di Losanna, il quale si esprimerà sul ricorso presentato dalla WADA.

Motivo per cui l’agenda di sarebbe cambiata, con Jannik che dovrebbe anticipare il suo debutto sulla terra battuta al Masters 1000 di Montecarlo dell’8-14 aprile.

Da capire con quale testa andrà ad affrontare il torneo francese, vista la grande vicinanza all’udienza del TAS che – come molti temono o si augurano – potrebbe accogliere il ricorso e quindi le tesi dell’Agenzia Mondiale dell’anti-Doping contro la sentenza di non colpevolezza o negligenza pronunciata dal Tribunale indipendente.

Nassar: “È coinvolto in una disputa politica e legale tra ITIA e WADA”

Secondo Ahmad Nassar, direttore esecutivo della PTPA, ovvero l’Associazione dei tennisti professionisti, Sinner è al centro di una disputa tra l’ITIA, l’International Tennis Integrity Agency, e la stessa WADA: “È stato messo in una situazione ingiusta – ha scritto su X – L’ITIA sostiene di aver seguito il suo processo e le sue regole, mentre la WADA non è d’accordo e sente la necessità di respingere l’ITIA.

Sfortunatamente – aggiunge Nassar – questo non è stato un risultato sorprendente per altre situazioni. Ciò non significa che siamo d’accordo con l’appello della WADA o con la decisione originale dell’ITIA. Lui è, di fatto, coinvolto in una disputa politica/legale tra le due agenzie. E sta ancora aspettando da quasi un anno che ci sia un giudizio definitivo. Di nuovo, ciò è ingiusto”. Come ormai arcinoto, Sinner rischia una squalifica di almeno un anno.