Everton-Liverpool, che rissa nel finale! Le due squadre ora rischiano grosso, la FA indaga

L’ultimo derby della storia a Goodison Park tra Everton e Liverpool (recupero della 15esima giornata di Premier League finito 2-2) si è scaldato nel finale. Dopo la rete del pareggio siglata dai Toffees a tempo scaduto si è scatenata una rissa che ha visto coinvolti giocatori e componenti delle due panchine. Come riporta oggi il Mirror in prima pagina i due club rischiano ora dei provvedimenti dalla FA: “Siete nei guai. La FA è pronta a scottare entrambi i club con una serie di accuse”.

La partita

L’ultimo derby giocato a Goodison Park resterà nella storia. I Toffees sono riusciti nell’impresa di bloccare la capolista Liverpool nel modo più rocambolesco possibile: il 2-2 firmato da Tarkowski è infatti arrivato al 98′, con la formazione di Arne Slot che poteva salire a +9 sull’Arsenal. Ad aprire la marcature è stato Beto, ex Udinese, all’11’, ma gli ospiti hanno ribaltato con MacAllister e il solito Salah. Poi il finale: dopo il gol del definitivo 2-2 si è scatenato un vero e proprio parapiglia tra le panchine che ha causato le espulsioni di Doucoure, Jones e di Arne Slot.

Le dichiarazioni di Slot alla vigilia: “Prepariamoci a una battaglia”

“E’ stata una sconfitta inaccettabile”, ha commentato il tecnico olandese in riferimento all’eliminazione patita in FA Cup e “contro l’Everton dobbiamo mostrare un lato diverso di noi, perché l’altro ieri non è stato solo il risultato ad essere negativo, ma anche la prestazione è stata lontana dai nostri standard”.