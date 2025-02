Francia, Deschamps: “Il mio successore successore? C’è un candidato ideale e naturale”

Deschamps su Ousmane Dembelé: “A Parigi gioca sulla fascia, poi è ovvio che se fai tanti gol qualcuno arriva da sinistra, qualcuno dal centro, un po’ ovunque. Da noi, se non si fosse infortunato durante l’ultimo ritiro, avrebbe sicuramente giocato in un ruolo diverso. Ricordiamo inoltre che a Dortmund a volte giocava in un centrocampo a tre. In pratica non ha sempre avuto la bravura nelle partite, ma negli esercizi di rifinitura alla fine dell’allenamento è sempre stato molto abile, perché è rilassato e ha entrambi i piedi. Ma oggi non venite a dirmi che Ousmane è un centravanti, per me è un’ala”.

Su Kylian Mbappé: “Mbappé farà parte della squadra a marzo”.

Le ultime dichiarazioni di Deschamps

Didier Deschamps dirà addio alla Nazionale Francese dopo il Mondiale del 2026. Dopo le indiscrezioni rilasciate da L’Équipe il commissario tecnico lo ha confermato in un’intervista esclusiva al telegiornale TF1.