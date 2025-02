Inter in allarme: un big potrebbe saltare la Juventus! Ecco le soluzioni…

È la settimana come sempre più calda dell’intero campionato, è la settimana del Derby d’Italia tra Juventus ed Inter. La rivalità più accesa tra le due società con più scudetti nel proprio palmares diventa argomento di discussione fino al calcio d’inizio, durante la gara e oltre. In casa Juventus oggi non sono arrivate buone notizie, con l’ennesimo forfait di Douglas Luiz. Ma anche in casa Inter la situazione non sorride a Simone Inzaghi, perché un big potrebbe saltare la sfida di domenica sera contro la Juventus. Si tratta di Marcus Thuram che, a 48 ore dalla sfida più attesa del torneo, il francese si allena ancora a parte e mette in ansia l’INter

Thuram, la caviglia fa ancora male

La situazione della caviglia di Marcus Thuram è ancora tutta in evoluzione. Il centravanti francese è uscito malconcio dalla sfida di lunedì sera dopo appena mezz’ora a causa del riacutizzarsi di un dolore dovuto ad una contusione subita in Fiorentina-Inter. Motivo per cui ha svolto esami strumentali all’inizio di questa settimana, senza però trovare nessun problema fisico alla caviglia. Il giocatore nerazzurro era comunque ancora dolorante, perciò lo staff atletico dell’Inter ha preferito farlo procedere una serie di sedute di allenamento personalizzate. Sedute che, tuttavia, non sembrano ancora aver portato alla completa guarigione dell’articolazione, visto che Marcus si è allenato a parte anche oggi. Ecco perché Thuram, che alla sfida con la Juve tiene particolarmente, rischia a questo punto di lasciare Simone Inzaghi senza il suo bomber.

Inter, le soluzioni a disposizione di Inzaghi

A San Siro contro la Fiorentina, alla mezz’ora, Simone Inzaghi aveva optato per inserire Marko Arnautovic. Una mossa vincente quella del tecnico piacentino, visto che Arna ha poi segnato il gol da tre punti contro la formazione viola. Un inserimento e un’ora abbondante di gioco per l’austriaco che gli sono costati anche un piccolo problema muscolare. L’ex Bologna ha accusato anche lui un problema fisico e anche lui all’inizio di questa settimana ha svolto un programma personalizzato. Le soluzioni di Simone Inzaghi si riducono a due: la prima, la più quotata, è quella di Mehdi Taremi e poi ci c’è anche quel Joaquin Correa che, proprio nel suo momento migliore, si è infortunato alla fine del 2024 ed è tornato a disposizione (in panchina) solo nelle ultime due contro la Fiorentina.

Il rimedio al possibile, ma ancora non certo, forfait di Thuram dovrebbe quindi essere il centravanti iraniano che sarà chiamato a farsi trovare pronto per una sfida di fondamentale importanza per il cammino dell’Inter!