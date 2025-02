Juve, che tegola per Motta! Assenza pesante contro l’Inter. E non è finita…

Importanti aggiornamenti da parte di Giovanni Albanese sulla Juventus: “Douglas Luiz out contro l’Inter, per lui affaticamento. Fermo per una gastroenterite Kelly, ma domenica dovrebbe esserci. Cambiaso oggi in gruppo”.

Con la vittoria sul PSV Eindhoven la Juventus di Thiago Motta per la prima volta in stagione ha raggiunta il piccolo traguardo di tre vittorie consecutive. Non era mai capitato prima in questa annata. La squadra del tecnico italo-brasiliano si era sempre fermata a quota due vittorie. Tra campionato ed altre coppe. Un piccolo segnale da non sottovalutare nel quadro di una stagione in cui la società bianconera ha riscritto diversi record di gioventù e precocità della propria storia. Per esempio, ieri contro gli olandesi, l’undici iniziale schierato da Thiago Motta era il più giovane della storia della Vecchia Signora in una fase ad eliminazione diretta della Champions League.