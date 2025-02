Napoli, quanta stanchezza! La coperta è corta, tocca a Conte lo stratega

Dopo due pareggi consecutivi, contro Roma e Udinese, il Napoli vuole tornare alla vittoria. La formazione di Antonio Conte domani sera sarà impegnata all’Olimpico contro la Lazio, in uno dei big match di giornata. I biancocelesti arrivano dal pokerissimo inflitto al Monza domenica scorsa e hanno voglia di confermare la propria posizione nella parte alta della classifica. Una gara da non sottovalutare per i partenopei che solo due settimane fa, all’Olimpico, sono stati beffati in pieno recupero da Angelino e che domani hanno bisogno di tornare alla vittoria per evitare il sorpasso dell’Inter, distante soltanto un punto in classifica.

Conte, indicazioni chiare

Conte, nelle ultime conferenze stampa post partita, ha già fornito indicazioni su quelli che erano gli obiettivi della società e su quanto questa squadra abbia alzato le aspettative, ma è chiaro che – arrivati a questo punto della stagione – il Napoli debba giocarsi un altro tipo di obiettivo, per la situazione in classifica e per quello che ha dimostrato fino a questo punto.

Alcuni interpreti sono esausti, ma Conte non si è mai lamentato perché – durante tutto l’arco della sua carriera – ha sempre dimostrato di saper lavorare al massimo con le pedine che ha avuto a disposizione. Zambo Anguissa e Scott McTominay sono apparsi sottotono ma questo non può essere un’alibi per chi non disputa le coppe europee e ha tutto il tempo di recuperare le energie nel corso della settimana. Conte però sa come gestire il gruppo. E così sta facendo quest’anno, tirando fuori il meglio da un gruppo che lo scorso anno faceva molta fatica. Domani, contro la Lazio, serve la giusta prova di forza per dare un’ulteriore sterzata al campionato. Il Napoli è forte e lotterà fino alla fine per lo scudetto, merito di un gruppo rivitalizzato dal tecnico salentino. Un tecnico vincente che vuole alzare un altro trofeo.