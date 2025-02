Tamberi contro Sinner: è scoppiato il caso

La verità è sotto gli occhi di tutti: “Uno esce dal campo, vorrebbe sparire e quasi sempre ci riesce”

Sinner contro Tamberi, Tamberi contro Sinner. Il ‘caso’ è scoppiato tra social e Sanremo, dove il campione di salto in alto è stato ospite la prima sera. E nell’occasione, come è nel suo stile, ha annunciato che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles.

Più di qualcuno aveva ipotizzato che l’altista marchigiano, uno da nove medaglie d’oro in carriera compresi Mondiali ed Europei, potesse annunciare il ritiro in pompa magna, magari con annesse lacrime in diretta e tutto l’Ariston in piedi ad applaudirlo. Invece il classe 1992 ha rilanciato, annunciando che sarà a Los Angeles nel 2028, quando avrà 36 anni.

Tamberi: “Ha prevalso la voglia di riscatto”

“Poter comunicare la mia decisione di continuare a gareggiare al Festival di Sanremo, è stato un grande onore – ha poi detto Tamberi in conferenza stampa – Ringrazio Lorenzo Jovanotti che mi ha chiesto di salire sul palco con lui. Spero di aver mandato un messaggio positivo.

In me ha prevalso la voglia di provarci, la voglia di riscatto dopo le Olimpiadi di Parigi. È stata una decisione non facile, assolutamente non scontata. Ora dovrò rimettere il mio corpo in condizione di affrontare altri quattro anni”.

Mediatico fino all’estremo e attivissimo sui social, dove aggiorna costantemente i suoi followers anche sulla sua vita privata. Tamberi è tutto il contrario di Sinner, come ben evidenziato da Paolo De Laurentiis sul ‘Corriere dello Sport’: “Uno esce dal campo, vorrebbe sparire e quasi sempre ci riesce – scrive – L’altro ha bisogno di condividere qualsiasi cosa, anche il camino di casa pulito alle due di notte, per ricaricare le batterie e ricaricarsi”.

Sinner ‘contro’ Tamberi: “Non potrebbero essere così diversi, ma…”

Tamberi a Sanremo, Sinner dà buca a Mattarella: “Non potrebbero essere così diversi: schivo Jannik, (…) sempre al centro del mondo, non solo del suo, Tamberi – prosegue De Laurentiis sul quotidiano romano – Che per annunciare il futuro sportivo, si è inventato un conto alla rovescia sui social e ha aspettato la vetrina più nazionalpopolare che ci sia”.

Totalmente diversi, ma entrambi obbligati a stare sempre sul pezzo: “I numeri 1 hanno il mondo contro, (…) circondati da avversari che vogliono farli a fette a ogni partita, a ogni gara e vivono questa condizione anche lontano dai riflettori”.