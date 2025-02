Atalanta-Cagliari 0-0, flop Dea punto prezioso per Nicola

Termina 0-0 senza grosse emozioni la sfida di Bergamo tra Atalanta e Cagliari. Dopo il ko europeo perde terreno anche in campionato la Dea contro un Cagliari gagliardo che strappa un punto fondamentale.

Atalanta-Cagliari, le ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Posch; Cuadrado, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini; Retegui. All. Gasperini.

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou, Deiola; Zortea, Piccoli, Felici. All. Nicola.

Toloi ci prova, primo tempo bloccato

9 minuti e prima chance per l’Atalanta. Traversone in area di rigore da parte di Posch alla ricerca di compagni in area di rigore, un rimpallo pericoloso poi risolto dall’uscita in presa bassa da parte di Elia Caprile che blocca. Ancora Dea all’undicesimo. Traversone di Brescianini dalla corsia mancina alla ricerca del solito Mateo Retegui, stavolta il centravanti dell’Atalanta viene anticipato dall’intervento di Luperto e si perde l’azione dell’Atalanta. Gara su ritmi bassi al 38′ Dea vicina al gol. Brivido per il Cagliari in questo finale di primo tempo, dopo il quarto corner la sfera finisce al limite per Toloi che prova a sorpresa il destro a giro e sfera che termina di poco a lato rispetto alla porta di Caprile. Primo tempo che termina 0-0.

L’Atalanta non sfonda, Gasp cambia

Dea che cambia subito. Fuori Samardzic. Dentro De Ketelaere. Dea che prova a sfondare in avvio di ripresa senza trovare però varchi. Reazione Cagliari al 54′ che ci prova con Piccoli. Deiola arriva sul fondo e prova a mettere in mezzo il pallone per Piccoli, capisce però le sue intenzioni Carnesecchi che in uscita bassa fa sua la sfera senza grossi problemi. Al 56′ doppio cambio Atalanta. Fuori Retegui e Cuadrado dentro Vlahovic e Palestra. Al 60′ Dea che trova il vantaggio ma la rete viene annullata. Annullato il gol del vantaggio dell’Atalanta con Brescianini che aveva mandato la sfera in porta, perde la sfera Caprile nel contatto con Posch. Viene giudicato irregolare il contatto con il difensore dell’Atalanta. Fallo di Posch e gol annullato a Brescianini, aveva sbloccato il punteggio la squadra di Gasperini in questo secondo tempo. Tutto da rifare quando manca mezzora alla fine.

Finale all’attacco ma non basta

Al 83′ l’Atalanta chiede un rigore ma dal VAR non richiamano il direttore di gara. Due minuti e De Ketelaere sfiora il vantaggio. Ad un passo dal vantaggio l’Atalanta, conclusione di controbalzo da parte di De Keteleare in area di rigore deviata da Mina e sfera che termina di poco a lato del palo. Ancora Dea al 89′ con Vlahovic. Ad un passo dal vantaggio l’Atalanta, conclusione di controbalzo da parte di De Keteleare in area di rigore deviata da Mina e sfera che termina di poco a lato del palo. Al 91′ ci prova poi Pasalic. Dea nuovamente ad un passo dal gol, Vlahovic gioca di sponda per Pasalic che calcia dal limite con il destra e sfera che termina di poco a lato rispetto alla porta di Caprile.