Inter, Inzaghi: “Oggi valuteremo Thuram, rientra Dimarco. Arbitri? Trattamento diverso”

Conferenza stampa al Bper Training Centre in Appiano Gentile per Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla vigilia del match dello Stadium. “Sappiamo cosa rappresenta per la nostra tifoseria e la nostra società. E’ una partita importante in un momento delicato del campionato. Dovremo fare un’ottima partita contro una squadra di qualità che si è rinforzata col mercato invernale. Ha un ottimo allenatore che stimo molto e viene da tre vittorie consecutive”.

Infortunati? “Fortunatamente qualche dubbio ce l’ho. Valuterò dopo l’allenamento di oggi. Rientra Dimarco, Dumfries e oggi valuteremo Thuram che sente ancora un po’ di dolore. In questi giorni non si è allenato con noi, ha lavorato a parte. Vedremo le sensazioni che avrà. Sappiamo l’importanza che ha, ma ora è più no che sì. Lunedì ha dato la disponibilità dopo il colpo ricevuto a Firenze e poi è dovuto uscire dal campo. In questi giorni si è curato, vedremo se potrà darci una mano. Gli altri attaccanti stanno bene, Arnautovic si è allenato con la squadra, Correa ha recuperato, Taremi ha lavorato bene anche lui. Dopo la rifinitura sceglierò“.

Juventus? “Gli scontri diretti valgono tanto, dovremo cercare di alzare il livello che non ci ha ancora permesso di portare a casa vittorie importanti. Abbiamo fatto buone gare, eccezion fatta per le sconfitte con Milan e Fiorentina dove abbiamo perso meritatamente. Nelle altre abbiamo fatto buone gare ma non siamo stati perfetti. E’ una squadra di qualità, viene da tre vittorie consecutive. Col Psv sono stati molto aggressivi, quella prima un po’ meno. Riesce a cambiare le pressioni durante la gara”.

Errori arbitrali? “Io ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo il Milan perché dopo 4-5 episodi siamo umani e pensavo alla mia Inter. Se succede qualcosa per l’Inter non se ne parla quasi. Ho lanciato l’allarme e abbiamo avuto la testimonianza lunedì. Si sta parlando ancora oggi del corner assegnato a noi con la palla uscita e mi viene in mente Leverkusen dove ci viene assegnato un corner contro al 90′ su fuorigioco. Perdiamo quella partita e non si è detto niente quando quella partita ci ha fatto giocare l’ultima partita per qualificarci. E ci ha fatto arrivare dietro in classifica nel girone, danneggiandoci anche economicamente. Per l’Inter si fanno trasmissioni e si parla per giorni e giorni, al contrario non se ne parla quasi. Senza parlare di arbitri o allenatori, perché gli errori ci saranno sempre. Volevo solo difendere il lavoro mio, dello staff e i giocatori”.

Seconda parte della conferenza stampa di Simone Inzaghi

Difesa? “In difesa stanno bene tutti, dovrò scegliere tra Pavard e Bisseck, Acerbi e De Vrij, Bastoni e Carlos Augusto che ha fatto molto bene le ultime due. Rientra Dimarco, Zalewski ha fatto due ottimi ingressi ed è un giocatore che si sta inserendo molto bene. Spero di poter recuperare anche Thuram.

Attacco? “A me piaceva più giocare dall’inizio, subentrare non è semplicissimo in determinate gare. Ho la fortuna di avere giocatori importanti. Arnautovic lunedì lo dimostra. E’ entrato bene anche Taremi l’ultimo quarto d’ora, sta smaltendo questo problema dopo Lecce. Spero di portare tutti, Correa compreso, nella miglior condizione”.

Taremi? “Ha fatto un’ottima prima parte, un problemino nella preparazione lo ha rallentato. Era abituato ad essere titolare, qui c’è concorrenza. Era in netta ripresa ed ero molto soddisfatto. Poi a Lecce sul rigore ha sentito un problemino all’adduttore e in questi 15-20 giorni non si è allenato bene, ma in questi ultimi giorni si è allenato molto bene. E’ un lavoratore, un giocatore positivo, che mi piace. Si è inserito molto bene. In nazionale e al Porto era sempre titolare, ma per l’atteggiamento e come si allena sono molto contento”.

Calhanoglu? “Ha avuto qualche rallentamento che non ha mai avuto in carriera. Si è dovuto fermare non per cose importantissime ma lo hanno un po’ rallentato. Ha fatto tre spezzoni che lo hanno aiutato per la condizione. Ha lavorato molto bene in questi giorni, penso che a breve lo rivedremo come ci ha abituato. Ma lo vedo positivo”.