Juve-Inter, grande ritorno per il Derby d’Italia: Thiago Motta recupera un titolarissimo

Manca sempre meno alla super sfida tra Juventus e Inter con la formazione allenata da Thiago Motta proveniente da tre vittorie consecutive tra campionato e play-off di Champions League e con la squadra guidata da Simone Inzaghi pronta a fare punti per non perdere terreno dal Napoli capolista.

Un crocevia importante per i due club, con i bianconeri a caccia di una vittoria che avrebbe il sapore della conferma soprattutto per rimanere in corsa nell’obiettivo Champions League dopo il sorpasso della Spagna sull’Italia nel Ranking UEFA, con la possibilità sempre più concreta di giocare la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie con quattro squadre e non cinque come accaduto in questa stagione.

Juventus-Inter, Thiago Motta recupera un titolare per il derby d’Italia

Dopo l’ottima prova contro il PSV di martedì scorso, Douglas Luiz non sarà a disposizione per il derby d’Italia per un affaticamento muscolare con Andrea Cambiaso che nella giornata di ieri ha lavorato in gruppo e si candida per un posto dal 1′ con la conferenza stampa di Thiago Motta che potrebbe chiarire ogni dubbio alla vigilia del match dell’Allianz Stadium dopo il 4-4 della gara di andata.

Dusan Vlahovic ancora in panchina

Dusan Vlahovic come accaduto nelle ultime giornate inizierà il match dalla panchina con Randal Kolo Muani sempre più centrale nel progetto bianconero e con il serbo sempre più lontano considerando la scadenza di contratto nel 2026 e un rinnovo che tarda ad arrivare. Per il resto l’italo-brasiliano dovrebbe confermare in lungo e in largo la formazione che ha superato gli olandesi in Champions League nella gara d’andata eccezion fatta per Douglas Luiz con Teun Koopmeiners pronto a riprendersi il suo posto dal primo minuto. Confermatissimi McKennie sulla trequarti e soprattutto Renato Veiga al centro della difesa, sempre titolare nelle ultime gare.