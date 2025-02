Como, Fabregas: “Abbiamo sempre fatto la partita. Diao? Ecco cosa penso!”

L’allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato a DAZN, dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Fiorentina.

Oggi felice del risultato oltre che della prestazione?

“Tutti vogliamo vincere. Siamo dentro a un progetto che si vede, tatticamente dobbiamo alzare il livello tantissimo e fare prestazioni come quella di oggi. Vittoria importante, dobbiamo continuare a crescere e dare continuità. Nelle ultime partite abbiamo sempre fatto la partita, a parte il primo tempo col Bologna e l’ho detto anche pubblicamente”.

Il Como si difendeva attaccando.

“Sì, abbiamo perso tre partite di fila e il mio messaggio è sempre lo stesso. Che sia contro la Juve o contro la Fiorentina, l’idea è la stessa. Abbiamo fatto una partita un po’ più sporca, siamo giovani, dobbiamo continuare a crescere”.

Diao ha già fatto 4 gol: dove può arrivare?

“Parliamo di un giocatore con forza, fame e mentalità. Siamo qua per far crescere lui e gli altri, questo mi piace. Vuole sempre la palla e attacca la profondità. Sono contento di questo. Oggi ha giocato più dentro al campo, quella rotazione ha messo in difficoltà la Fiorentina”.

Cosa ha imparato la squadra affrontando le big?

“Non bisogna guardare la squadra. Dobbiamo fare punti, giocare bene e fare prestazioni: quando giochi così, alla fine il calcio ti dà qualcosa. Proviamo a continuare”.

Grande affermazione del Como al Franchi di Firenze: 2-0 per i lariani grazie ai gol di Nico Paz e Diao. Acuto rilevante dopo le tre sconfitte di fila con Atalanta, Bologna e Juventus che permette alla formazione di Fabregas di salire a quota 25 punti, provando a togliersi dalla zona caldissima. Brusca frenata in chiave Europa della Fiorentina, che aveva ottenuto tre successi nelle ultime quattro.