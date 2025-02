Inter, Inzaghi deluso: “C’è grande rammarico. Ecco cosa dovevamo fare meglio”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: “C’è grande rammarico e delusione, ma i ragazzi hanno fatto una grande gara di organizzazione e coraggio. Dovevamo essere più bravi nel fare gol. Non dobbiamo fare proclami, quello che stiamo facendo per il momento non basta”.

Tre cambi tutti insieme?

“Nel secondo tempo sapevamo che la Juventus sarebbe cresciuta. Noi non eravamo più fluidi come nel primo, abbiamo sfiorato il gol con Zalewski. Abbiamo perso due partite in trasferta, questa è diversa da quella di Firenze dobbiamo cambiare marcia soprattutto negli scontri diretti”.

Cosa è mancato davanti?

“Dovevamo fare meglio, in nove anni che vengo qua a Torino non avevo mai avuto tante occasioni. La sconfitta fa male, ci tenevamo molto, è ancora tutto aperto ma bisogna cambiare ritmo”.

La partita col Napoli può cambiare il destino del campionato?

“Sarà una partita importante, ma ma prima ce ne sono altre. Dovremo fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera”.

La partita

Nello scintillante match che chiudeva la domenica di Serie A, la Juve supera l’Inter grazie a un gol di Conceicao e si aggiudica un bellissimo Derby d’Italia.

Parte forte l’Inter nei primi minuti e la prima vera grande occasione non tarda ad arrivare. Transizione veloce centrale, Barella arriva al limite e in qualche modo serve Taremi in area che si coordina e colpisce al volo in acrobazia. Ma c’è la grande risposta di Di Gregorio che respinge. Sul cross successivo ci arriva Dumfries di testa che però manda alto da due passi.