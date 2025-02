Juventus, Motta: “Inter superiore nel primo tempo, meglio nella ripresa. Ecco perché ho sostituito Thuram”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara contro l’Inter: “Nella ripresa abbiamo avuto un’energia diversa, il primo tempo è stato complicato contro una squadra molto forte che gioca bene a calcio ma l’abbiamo rispettata troppo”.

Cercare di giocare sempre è la vostra forza?

“Alla fine è la forza loro, io non entro in campo. Sono giovani, ma hanno tanta qualità. Thuram è uscito perché aveva crampi, lo avevamo programmato già. Locatelli può aiutare molto, è entrato molto bene continuando a difendere nel modo giusto andando in avanti e utilizzando bene la palla per creare occasioni da gol che era quello che volevamo”.

Quanto è importante una vittoria come questa?

“Le vittorie danno fiducia e consapevolezza. Nel primo tempo non lo meritavamo, l’Inter è stata superiore. Non credo alla fortuna, questi ragazzi danno tutti e si impegnano al massimo”.

Si sente entrato nel cuore dei tifosi bianconeri?

“Il mio obiettivo è migliorare la squadra e fare bene il mio lavoro. Lo faccio per arrivare alla vittoria. Stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro, arrivando al nostro obiettivo. I ragazzi si meritano il sostegno dei tifosi per quello che fanno”.

La partita

Nello scintillante match che chiudeva la domenica di Serie A, la Juve supera l’Inter grazie a un gol di Conceicao e si aggiudica un bellissimo Derby d’Italia.

Parte forte l’Inter nei primi minuti e la prima vera grande occasione non tarda ad arrivare. Transizione veloce centrale, Barella arriva al limite e in qualche modo serve Taremi in area che si coordina e colpisce al volo in acrobazia. Ma c’è la grande risposta di Di Gregorio che respinge. Sul cross successivo ci arriva Dumfries di testa che però manda alto da due passi.