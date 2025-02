L’Udinese batte 3-0 l’Empoli. Monza-Lecce 0-0: un punto a testa che serve a poco

Si sono concluse poco fa le due gare delle 15: l’Udinese ha battuto 3-0 l’Empoli grazie a una doppietta di Jurgen Ekkelenkamp e la rete di Thauvin. Solo 0-0 invece all’U-Power Stadium tra il Monza e il Lecce.

Udinese-Empoli, le formazioni

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca

A disposizione: Piana, Padelli, Payero, Zarraga, Sánchez, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Kristensen, Zemura, Modesto. All. Runjaic

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo

A disposizione: Seghetti, Vasquez, Sambia, Kovalenko, Zurkowski, Tosto, Bembnista, Konate, Esposito. All. D’Aversa

La partita

La gara tra Udinese ed Empoli si sblocca al 20′: Atta si libera al limite dell’area e tira in porta, la palla arriva a Ekkelenkamp che interviene con un intervento provvidenziale mettendoci il piede. 39′ Udinese vicina al raddoppio: corner battuto da Lovric, rimpallo che porta la palla tra i piedi di Bijol all’interno dell’area piccola. Il difensore non si accorge subito della situazione e perde l’attimo per segnare. Al 59′ Lucca colpisce il palo, 7′ più tardi arriva il raddoppio sempre con Ekkelenkamp che si avventa sulla palla respinta da Silvestri e raddoppia. Al 90′ Thauvin cala il tris con un grande colpo di testa.

Monza-Lecce, le formazioni

Monza (3-4-2-1): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni; Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota; Ganvoula. All. Nesta

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

La partita

La prima chance è per Helgason: la sua conclusione, dai trenta metri, si stampa sulla traversa. Al 26′ altra occasione per i salentini: Gallo va al cross per Pierotti, Carboni perde la marcatura con l’argentino che di testa sfiora il gol. Qualche minuto più tardi ci prova anche Krstovic ma è bravo Turati a respingere. Il Monza ci prova con Pedro Pereira al 38′, ma la palla termina alta sopra la traversa. Nella ripresa qualche occasione per parte, l’ultima è ancora per il Lecce: Helgason serve Pierotti che battezza il primo palo con una conclusione forte, bravo però Turati a deviare in angolo. Termina 0-0 la sfida tra Monza e Lecce.