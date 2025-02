Atalanta, Gasperini: “Andata? Si è parlato troppo del rigore”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta ha parlato così, in conferenza stampa, della situazione di Kolasinac e Lookman in vista della gara di Champions contro il Club Brugge: “Lookman e Kolasinac hanno recuperato, sono convocati. Probabilmente perdiamo Hien. La squadra all’andata ha giocato un po’ a metà strada, questo ci ha creato qualche problema in più. Dobbiamo fare una partita migliore, nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni per andare in vantaggio, globalmente dobbiamo fare una partita due scalini migliori“.

Cosa è successo a Hien: “Oggi abbiamo fatto una rifinitura, ha accusato un affaticamento all’adduttore, saremo più precisi domani“.

Quanto può incidere il fattore stadio: “È importante tutto, incide e può essere sotto molti aspetti determinante, ma noi dobbiamo fare un’ottima gara. Col City ho visto una squadra molto duttile, ha dei giovani che ribaltano l’azione, per superare questo turno dobbiamo fare una buona gara sotto tutti gli aspetti, mi hanno fatto un’ottima impressione“.

Atalanta, ancora Gasperini

Che tipo di atteggiamento dobbiamo aspettarci: “È una gara che durerà 90 minuti, dovremo prendere le misure e creare le opportunità, giochiamo contro una squadra in cui serve la massima concentrazione. Va vista nei 90 minuti, se non basta nei 120“.

Cosa si porta dalla gara dell’andata: “È chiaro che quando giochi contro una squadra che non hai ancora incontrato poi hai dei riferimenti. La partita dell’andata ci ha dato una dimensione“.

La gestione di Lookman e Kolasinac: “In linea di principio Kolasinac giocherà dall’inizio, poi Lookman potrebbe entrare nella ripresa“.

Quanto può incidere il rigore subito all’andata: “Sul rigore dell’andata abbiamo detto ampiamente tutto, il risultato è questo e dobbiamo cercare di vincere la partita. Quel che è accaduto all’andata, sotto il profilo del risultato, è stato ampiamente documentato. Non faremo noi leva su quest’aspetto“.