Genoa-Venezia 2-0, Pinamonti-Cornet: Vieira vola nel finale

Vince 2-0 il Genoa nel posticipo della 25^ giornata di Serie A contro il Venezia. A decidere la gara le reti nel finale di Pinamonti e Cornet che regalano così 3 punti fondamentali al Grifone. Venezia sempre più penultimo.

Le scelte ufficiali di Vieira e Di Francesco

Genoa (4-3-2-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup, Miretti; Vitinha, Messias; Pinamonti.

Venezia (3-4-3): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Zampano; Ellertson, Fila, Oristanio.

La partita, il Genoa vince nel finale

Primo tempo senza grosse emozioni. Venezia pericoloso allo scadere. Al 42′ prima chance con Nicolussi Caviglia. Nicolussi Caviglia, da quasi 30 metri, tira una cannonata, ma Leali si dimostra un vero muro con una parata spettacolare! Dal calcio d’angolo successivo, nulla di fatto, riparte il Genoa. 2 minuti e Venezia ancora pericoloso. Zerbin serve un pallone perfetto per Kike Perez, che si trova in una posizione davvero favorevole. Purtroppo, il centrocampista non riesce a concretizzare e manda il tiro oltre la traversa. Ancora Venezia al 70′ con Perez. Kike Perez ha tentato un tiro piuttosto ambizioso, ma la palla è finita ben lontana dallo specchio della porta. Genoa che la sblocca al 83′ con Pinamonti. Il Genoa passa in vantaggio grazie a Pinamonti! Ekuban approfitta di una spizzata di Pinamonti e lo serve in area; qui, con un magnifico destro a giro, l’attaccante genoano riesce a superare Radu. Cornet la chiude al 87′. L’azione è simile a quella precedente: un tiro lungo di Leali viene raccolto da Ekuban, che serve l’attaccante. Dopo una finta, Cornet conclude con potenza, battendo Radu che, forse, poteva fare di più. Finisce 2-0 per il Grifone. Successo fondamentale. Altro passo falso per il Venezia di Di Francesco.