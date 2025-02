Juve, finalmente una prestazione convincente. Inter, le parole di Mkhitaryan sono un campanello d’allarme!

La Juventus vince il derby d’Italia grazie alla rete nel secondo tempo di Francisco Conceicao e ora può proiettarsi con tutte le proprie forze al ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV. Una bella prestazione, quella fornita ieri dai bianconeri, che hanno messo in campo quella ferocia agonistica che quest’anno si è vista poche volte.

Motta può essere soddisfatto perché, nonostante ci siano ancora problemi evidenti, la Juventus sta cominciando a mettere in campo quel carattere che ti fa vincere determinate partite. Quarta vittoria consecutiva per i bianconeri, seconda sconfitta esterna consecutiva per l’Inter che forse si sta rilassando troppo. Le parole di Mkhitaryan sono chiare in questo senso, la formazione di Simone Inzaghi non può camminare sulle nuvole e non può rilassarsi in uno dei momenti clou della stagione. La fortuna di Simone Inzaghi è che anche il Napoli, in queste settimane, ha frenato. Ma bisogna rialzarsi, immediatamente.

Juventus-Inter, la partita

Nello scintillante match che chiudeva la domenica di Serie A, la Juve supera l’Inter grazie a un gol di Conceicao e si aggiudica un bellissimo Derby d’Italia.

Parte forte l’Inter nei primi minuti e la prima vera grande occasione non tarda ad arrivare. Transizione veloce centrale, Barella arriva al limite e in qualche modo serve Taremi in area che si coordina e colpisce al volo in acrobazia. Ma c’è la grande risposta di Di Gregorio che respinge. Sul cross successivo ci arriva Dumfries di testa che però manda alto da due passi.