Lazio, Baroni trema! Un big out per diverso tempo? Gli aggiornamenti

La Lazio trema per l’infortunio di Taty Castellanos: l’attaccante della Lazio è uscito dal campo, infortunato, durante la sfida contro il Napoli. Le prime sensazioni sull’infortunio non erano positive, l’argentino è uscito zoppicando toccandosi l’adduttore della coscia sinistra. E attenzione al calendario della formazione di Marco Baroni. Nel prossimo mese la Lazio giocherà quattro partite di campionato tra cui lo scontro diretto col Milan, i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro l’Inter e l’ottavo di Europa League. Se per Castellanos dovesse trattarsi di una lesione di basso grado i tempi di recupero possono essere stimati in circa 15-20 giorni, e potrebbe tornare in tempo per l’andata degli ottavi di Europa League in programma il 6 marzo. Se invece la lesione dovesse essere di medio grado il recupero sarà di almeno 30-40 e considerando la sosta di fine marzo Castellanos rischia di rientrare addirittura ad aprile.

Lazio-Napoli, la partita

Colpo solo sfiorato da Conte all’Olimpico di Roma: il suo Napoli, orfano dell’infortunato David Neres, ma che ha riaccolto il ritorno di Alessandro Buongiorno in difesa, ribalta la Lazio sul 2-1, ma poi si fa raggiungere sul pareggio nel finale per il gol di Dia. L’Inter ora può superare gli azzurri in vetta alla classifica, qualora dovesse battere la Juventus domani sera.