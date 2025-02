Sinner, notizia dell’ultim’ora: è tutto assurdo

Primo posto nel ranking a rischio dopo la squalifica di 3 mesi concordata con la Wada? La risposta è molto chiara

Sinner non potrà scendere in campo fino al 4 maggio prossimo, ovvero quando scadrà la squalifica di tre mesi concordata con la Wada. Il tennista azzurro salterà gli ATP di Doha, il Masters 1000 di Montecarlo, Indian Wells e Miami.

Rientro agli Internazionali di Roma

Il suo rientro è previsto agli Internazionali di Roma, che l’anno scorso non ha disputato a causa del problema all’anca. Nonostante l’assenza obbligata fino a maggio – ma può riprendere gli allenamenti dal 13 aprile – con annessa rinuncia a tornei importantissimi, il classe 2001 altoatesino riuscirà molto probabilmente a mantenere il primo posto nel ranking ATP, conquistato ufficialmente lo scorso 10 giugno.

Grande vantaggio su Zverev e Alcaraz

Questo perché ha un vantaggio considerevole sul secondo e il terzo in classifica, il bulgaro Zverev appena battuto in finale agli Australian Open e fresco di eliminazione sul clay di Buenos Aires, e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Sinner è in testa al ranking con 11.330 punti:

3.195 in più di Zverev

3.920 in più di Alcaraz

Sinner è destinato a rimanere numero uno al mondo: ecco perché

Al rientro in campo, Sinner si ritroverà con 9.730 punti, ovvero 1.600 in meno scaturiti dalla mancata partecipazione ai tornei che aveva in calendario pre-patteggiamento con la Wada, da quello di Doha a Miami dove avrebbe dovuto difendere il titolo conquistato un anno fa.

Quei 9.730 punti dovrebbero consentirgli di tenersi il primo posto, a meno di miracoli di Zverev o Alcaraz. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per sorpassare Sinner e diventare per la prima volta in carriera numero uno al mondo, il 27enne bulgaro dovrebbe fare 2.545 punti da qui al Masters 1000 di Madrid in programma dal 24 aprile al 5 maggio.

Zverev e Alcaraz, serve un’impresa per spodestare Sinner

Ad Alcaraz, invece, servirebbero 3.720 punti per scalzare Jannik dal trono. Quindi entrambi dovrebbero realizzare una vera e propria impresa, per giunta in pochi mesi, per balzare al primo posto del ranking, spodestando Sinner. Un’impresa che, nonostante parliamo di due tennisti straordinari, sulla carta non è per nulla alla loro portata.

I due, infatti, anche di recente hanno dimostrato di non avere quella continuità che ha permesso al collega italiano di diventare il numero uno. Un numero uno destinato a rimanere tale pure senza tirare di racchetta.