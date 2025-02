Verstappen, ora sono guai: bufera in Formula 1

Max Verstappen è l’uomo da battere in Formula 1, ma ora finisce nei guai: bufera nel circus dopo le ultime dichiarazioni

La Formula 1 è pronta a tornare. Ancora qualche settimana, meno di un mese e il circus tornerà a ruggire. Il 16 marzo si correrà in Australia il primo Gran Premio dell’anno e c’è curiosità nello scoprire chi sarà in prima fila. McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes le magnifiche quattro che hanno ambizioni di titolo e sperano di avere a disposizione la migliore vettura del lotto.

Qualche perplessità c’è sulla Red Bull dopo una seconda parte di stagione negativa. Verstappen parte da campione in carica, ma sa che non sarà facile conquistare il quinto titolo. Lo scorso anno è riuscito a vincere nonostante una seconda metà di annata molto negativa, con McLaren e Ferrari più performanti, ma ha dovuto dare sfoggio di tutte le sue qualità, soprattutto quelle da combattente per resistere al ritorno di Norris.

Proprio Norris dimostra di aver appreso la lezione dello scorso anno, quando è andato allo scontro con l’olandese, finendo spesso nei guai, ed è pronto ad adottare una strategia completamente diversa per avere la meglio nel testa a testa con il campione in carica.

Verstappen, l’avviso di Norris: “Devo tirare fuori i gomiti”

Il pilota inglese ha lanciato la sfida nel corso della presentazione della nuova MCL39 ed ha spiegato di essere pronto anche allo scontro duro pur di portare a casa la vittoria: “Con il suo modo di guidare, i rischi che corre e l’aggressività che mostra, non c’erano possibilità che potessi recuperare il ritardo che avevo – ha affermato – ci sarebbero stati troppi scenari che replicavano il Messico o il Red Bull Ring dove abbiamo corso al limite e questo ha avvantaggiato lui“.

Norris però non è disposto a tirarsi indietro e lo dice chiaramente: “Devo tirare fuori i gomiti e devo dimostrargli che non gli cederò volentieri nessuna posizione“. Questo però non significa andare anche fuori giri: “Devo essere un pilota intelligente e lo abbiamo visto lo scorso anno. Non devo dimostrare niente, non devo correre rischi inutili. Mi concentrerò su me stesso“.

Il piano da parte di Norris è molto semplice: “Devo essere più veloce di lui e restargli davanti“. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi con un Verstappen che la stessa guida McLaren definitiva “uno dei piloti migliori di sempre“. La sfida, ad ogni modo, è lanciata.