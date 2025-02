Napoli, cosa rischia il club a livello sportivo? Chiesto il processo a De Laurentiis per falso in bilancio

Sotto la lente di ingrandimento sono tornati gli acquisti da parte del Napoli di Kostas Manolas e Victor Osimhen come raccontato da Calcio & Finanza, con la Procura di Roma che nella giornata odierna ha richiesto il rinvio al giudizio del numero uno dei campani, Aurelio De Laurentiis, per cui si chiede il reato di falso in bilancio con le annate 2019, 2020 e 2021 nel mirino. Attenzionate le presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisizione dell’attaccante nigeriano, ora in prestito al Galatasaray, dal club francese del Lille e quella del centrale greco con un passato nelle fila di Roma e Salernitana.

Non solo il presidente partenopeo: richiesto dai PM il processo per il club azzurro (SSC Napoli, ndr.) e per il braccio destro di De Laurentiis, Andrea Chiavelli. In passato, come si legge, nell’aprile del 2022 sia il club che lo stesso presidente azzurro sono stati prosciolti. Ma non finisci qui, in quanto, si potrebbe riaprire il caso, qualora dovessero emergere ulteriori dettagli, con il Procuratore Federale Giuseppe Chiné al lavoro per cercare nuovi elementi nonostante la decisione già presa dalla Procura della FIGC.

Cosa rischia il Napoli? De Laurentiis nel mirino

Il Napoli, in base ai nuovi e probabili dettagli che potrebbero emergere, potrebbe anche rischiare una penalizzazione di qualche punto in classifica a campionato in corso: una situazione simile a quella già accaduta in passato alla Juventus con la formazione allenata da Massimiliano Allegri che scivolò in classifica a causa dei 10 punti tolti per il sistema delle plusvalenze. In questo caso, invece, si tratta di due affari finiti sotto i riflettori. Dopo che Chiné esaminerà gli atti si capirà o meno se ci sarà la riapertura del caso: se così fosse, come già ampiamente dichiarato, il Napoli rischierebbe le classiche sanzioni a livello sportivo, dopo l’assoluzione di tre anni fa.

Nel frattempo il Napoli di Antonio Conte continua a guidare la classifica del campionato italiano con l’Inter a meno due punti dopo la sconfitta nel derby d’Italia e con il big match del Maradona in programma tra qualche settimana nonostante la richiesta di De Laurentiis al tecnico salentino sia stata quella di tornare in Europa dalla porta di servizio, come spiegato dall’ex Juve in una delle sue conferenze stampa.