Ferrari incredula, Leclerc: annuncio pazzesco

Ecco cosa ha fatto il pilota monegasco della Ferrari, aspettando il debutto Mondiale fissato al 14-16 marzo in Australia

Ieri a Londra sono state presentate tutte le vetture al via al prossimo Mondiale di Formula 1. C’era grande attesa per la nuova livrea della Ferrari SF-25, che con Hamilton ha ufficialmente lanciato la sua sfida a Max Verstappen, vincitore degli ultimi quattro titoli.

Il team di Maranello punta però molto pure sul ‘secondo’ (senza offesa per il monegasco) dell’inglese, vale a dire Charles Leclerc. Il motivo è semplice: per vincere il Costruttori, che manca dal lontanissimo 2008, serviranno non uno ma due piloti ultra competitivi.

Leclerc darà battaglia

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di sottolinearlo, del resto proprio Leclerc ha fatto intendere che è pronto a dare battaglia per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato che partirà il 14-16 marzo con il Gran premio di Australia.

Arma a doppio taglio per la Ferrari

Le grandi ambizioni di Leclerc, giunto terzo l’anno scorso, rischiano tuttavia di essere un’arma a doppio taglio. Lui e Hamilton potrebbero rosicchiarsi punti a vicenda, avvantaggiato la concorrenza quantomeno per il titolo Piloti.

Un vantaggio per Verstappen?

Per concorrenza intendiamo soprattutto Verstappen, padrone assoluto del box Red Bull. Il giovane e promettente Lawson sarà deputato a tirargli la volata, come nel ciclismo fa un bravo gregario in favore del capitano della sua squadra.

Dalla Formula 1 alla musica: Leclerc pubblica altri 2 brani

Aspettando l’esordio in pista al Mondiale 2025, Leclerc è tornato a quella che è una delle sue vecchie passioni: la musica. Più o meno come Leao e Kean nel calcio, il pilota della Ferrari ha pubblicato su tutte le piattaforme streaming a tema due suoi nuovi brani composti rigorosamente al pianoforte.

Come riporta ‘formulapassion.it’, si intitolano MC24 e SIN24 e sono entrambi dedicati alle gare di Monte Carlo e Singapore della passata stagione. Nel Principato riuscì a spezzare la maledizione della vittoria, dopo le occasioni sfumate nel 2021 e nel 2022.

Di Singapore, invece, Leclerc ricorda una corsa particolarmente faticosa che terminò al quinto posto, a oltre un minuto dal primo, Lando Norris con la sua McLaren.

Tre brani nel 2023

Già nel 2023 il monegasco si era dato alla musica, pubblicando tre brani sempre al pianoforte e senza cantare: AUS23 dedicato al Gp d’Australia, MIA23 a quello di Miami e MON23 a Montecarlo.