Atalanta, caso Gasperini-Lookman: interviene la società, l’obiettivo è ritrovarsi!

Prove di disgelo in casa Atalanta dopo la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e il post sui social di Ademola Lookman, dopo il rigore fallito contro il Brugge costato caro alla Dea, eliminata dai play-off di Champions League.

Un’eliminazione amara per la formazione nerazzurra che dopo la Coppa Italia, ha salutato definitivamente l’Europa, con il club orobico che cercherà di ritornare in Champions League dalla porta di servizio, forte del terzo posto in classifica, nonostante gli ultimi risultati deludenti in Serie A e con l’allenatore dell’Atalanta che punterà forte su uno dei giocatori più rappresentativi e qualitativa della rosa a sua disposizione.

Il comunicato del club nerazzurro

Alla ripresa degli allenamenti, prevista per domani pomeriggio, proprietà e dirigenza dell’Atalanta saranno presenti a Zingonia per stemperare la querelle dialettica tra Gian Piero Gasperini e Ademola Lookman e per chiudere velocemente un capitolo che non avrà strascichi.