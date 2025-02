Juventus-PSV, Motta cambia rispetto all’Inter! Sorpresa in mediana, e in avanti…

Questa sera la Juventus si giocherà più di mezza stagione. Dopo il sofferto 2-1 dell’andata a Torino, i bianconeri saranno impegnati questa sera in Olanda, in casa del PSV, per la sfida di ritorno dei playoff di Champions League. La vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter, grazie alla rete di Francisco Conceicao, ha dato nuova linfa alla formazione di Thiago Motta, che forse per la prima volta in stagione si è lasciato andare a un’esultanza poco contenuta dopo la rete decisiva. Bisogna però archiviare in fretta la gara di domenica sera, perché questa sera la posta in palio è davvero alta e fallire il primo obiettivo stagionale potrebbe far tornare Motta nel vortice, semmai ne fosse mai uscito.

Juventus, Kolo Muani titolare fisso

Indicazioni chiarissime di formazione, se tra difesa e centrocampo qualcosa potrebbe cambiare e soltanto l’ultima rifinitura scioglierà i dubbi, in avanti nessuno si tocca e il centravanti ha un nome e cognome preciso: Randal Kolo Muani. C’è poco da fare, l’attaccante arrivato in prestito dal PSG si è imposto nel minor tempo possibile. Chissà cosa sarebbe successo se fosse arrivato in Italia già ad agosto. Ora, però, è davvero inutile pensare al passato. Quel che è certo è che, giustamente, Kolo Muani ha tolto il posto a un impalpabile Dusan Vlahovic.

Pochi dubbi di formazione dunque per Motta: si riparte dal 4-2-3-1 con Di Gregorio tra i pali, Weah, Gatti, Veiga e Kelly potrebbero formare la linea difensiva. In mediana favoriti Locatelli e Koopmeiners, mentre sulla trequarti verranno riproposti Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez. Nessun dubbio in avanti: il centravanti sarà Randal Kolo Muani. Ancora dalla panchina Dusan Vlahovic, che nelle ultime settimane ha perso il posto in favore dell’ex PSG.

Juventus, la probabile formazione contro il PSV

Di Gregorio

Weah Gatti Veiga Kelly

Locatelli Koopmeiners

Conceicao McK Gonzalez

Kolo Muani