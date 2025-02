Lunedì 24 c’è Galatasaray-Fenerbahce: la Federcalcio turca sta pensando a una decisione clamorosa!

La guerra sportiva tra Galatasaray e Fenerbahce, le due grandi rivali storiche del calcio turco in lotta anche quest’anno per il titolo, potrebbe portare la Federcalcio turca a valutare una possibilità clamorosa, ossia quella di nominare un arbitro straniero per l’infuocato derby che si disputerà il prossimo lunedì, 24 aprile, alle 18 e che potrebbe essere decisivo per le sorti del campionato. Una decisione importante ma che arriva in un momento di importante pressione mediatica in Turchia, con un campionato che è pronto a diventare sempre più caotico.

I due nomi riportati dal quotidiano turco Fanatik sono quelli di Istvan Kovacs (Romania) e Slavko Vincic (Slovenia). Nella scorsa stagione Vincic ha diretto la finale di Champions League tra il Real Madrid e il Borussia Dortmund, mentre Kovacs ha invece diretto la finale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Atalanta, vinta dalla formazione italiana. Due fischietti molto importanti per cercare di fugare ogni dubbio sulla regolarità del torneo in un momento molto delicato, caratterizzato da accuse e sospetti soprattutto dopo il caos delle ultime settimane, con diversi botta e risposta tra i due club.

La situazione, già critica negli scorsi anni tra proteste clamorose e aggressioni vergognose, è precipitata infatti lo scorso 9 febbraio, quando un rigore fischiato dopo un’ingenuità, un’evidente simulazione dell’ex Napoli Dries Mertens aveva portato l’Adana Demirspor ad abbandonare il campo per protesta dopo trenta minuti. La fiducia nelle istituzioni e nella classe arbitrale è ormai pari a zero e l’opinione pubblica in Turchia è infuriata, questa decisione potrebbe essere presa per restituire un minimo di credibilità, con la Federazione è pronta a rivolgersi a professionisti europei che sarebbero dunque neutrali.

La classifica aggiornata del campionato turco

Galatasaray 63 punti (23 partite giocate)

Fenerbahce 57 (23)

Samsunspor 43 (23)

Eyupspor 40 (23)

Besiktas 38 (22)

Goztepe 35 (22)

Basaksehir 33 (23)

Kasimpasa 31 (23)

Trabzonspor 29 (22)

Gaziantep 29 (22)

Alanyaspor 28 (23)

Rizespor 27 (23)

Antalyaspor 27 (23)

Konyaspor 24 (23)

Sivasspor 23 (23)

Kayserispor 21 (22)

Bodrum 20 (23)

Hatayspor 13 (23)

Adana Demirspor 3 (23) *

* 6 punti di penalizzazione