Sinner aggira la squalifica, pronto il ritorno in campo

Quattro campi in sintetico non affiliati a nessuna Federazione: la ‘mossa’ del tennista numero uno al mondo per aggirare il patteggiamento con la Wada

Come si dice, fatta la legge trovato l’inganno. Basta un cavillo a cui appellarsi e si può aggirare (quasi) tutto. Nel caso di Sinner, ovviamente, la squalifica concordata con la Wada per il caso Clostebol. Lo stop forzato del numero uno al mondo sarà di tre mesi, con il rientro previsto agli Internazionali di Roma saltati l’anno scorso per via dell’infortunio all’anca.

Squalifica fino al 4 maggio, ma il 13 aprile può iniziare ad allenarsi sui campi ufficiali

La sospensione del tennista azzurro terminerà ufficialmente il 4 maggio. Ma un mesetto prima, esattamente il 13 aprile, l’altoatesino potrà cominciare la preparazione sui campi ufficiali in vista della ripresa della stagione.

Ma da qui alla metà del prossimo mese, il classe 2001 altoatesino non starà certo con le mani in mano, a prendere il sole negli Emirati Arabi dove ha scelto di tornare per una breve vacanza. Vacanza fino a un certo punto, visto che Sinner ha intenzione di riprendere subito in mano la racchetta, senza aspettare il 13 aprile.

Proprio negli Emirati potrebbe iniziare la sua preparazione in ottica Internazionali di Roma, prima tappa del 2025 post Australian Open.

Sinner ‘aggira’ la squalifica? Ipotesi Dubai

Nel patteggiamento con l’Agenzia Mondiale dell’anti-doping, del resto, non gli è stato fatto espresso divieto di giocare su campi non ufficiali, come quelli per esempio che si possono trovare in strutture alberghiere. A Dubai ce ne sono una marea e tutte di extra-lusso.

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, le ultime indiscrezioni porterebbero dritto a un super resort con Academy di tennis gestita dal coach italiano Davide Giusti, emigrato a Dubai molti anni fa e da una decina d’anni in stretti rapporti con alcuni tennisti italiani.

Spagna e Montecarlo le alternative a Dubai

Il resort in cui lavora Giusti possiede ben quattro campi in sintetico non affiliati a nessuna Federazione. Rappresenterebbe la scelta perfetta per consentire a Sinner di aggirare in qualche modo la squalifica, perlomeno per quanto riguarda il ritorno agli allenamenti.

Le altre possibilità al vaglio del suo team sono la Spagna (Alicante) e Montecarlo, dove ha svolto la preparazione negli ultimi anni.