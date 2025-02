Succede tutto a Roma: tennis sconvolto

Svelato il piano ambizioso da oltre 500 milioni di euro. L’attesa sarà poi tutta per Sinner, squalificato fino al 4 maggio prossimo

Due indiscrezioni, anzi meglio definirle due notizie vere e proprie a cui mancano solo i crismi dell’ufficialità. Un’ufficialità attesa molto presto, perché ormai il piano è stato svelato. Così come le cifre dell’offerta. E che offerta, visto che parliamo di più di 500 milioni di euro.

Tennis, Roma quinto Slam: maxi offerta di Binaghi

Prima ‘Tennis Magazine’, poi ‘La Stampa’: il presidente della FIPT, Angelo Binaghi, vuole che Roma diventi il quinto Slam. Parliamo degli Internazionali BNL, quest’anno giunti all’81esima edizione. Secondo il quotidiano torinese, la Federazione italiana Tennis e Padel avrebbe messo sul tavolo la bellezza di 550 milioni di euro per prendersi la licenza del torneo di Madrid, da qualche anno nelle mani di IMG, famosa società newyorkese specializzata nel marketing sportivo.

Il Foro Italico si amplia: sorge la ‘Super Tennis Arena’

Gli Internazionali di Roma si stanno già preparando a diventare il quinto Slam della stagione tennistica. Già nel torneo 2025, di scena dal 29 aprile al 18 maggio, verrà impiegata pure la struttura dello Stadio dei Marmi ‘Pietro Mennea’, situata a 300 metri dal Foro Italico.

In essa vedranno la luce tre nuovi campi: due secondari e, soprattutto, la ‘Super Tennis Arena’ che avrà una capienza di 6.500 posti. Di fatto, il secondo campo più importante dopo il centrale. Tutto ciò a conferma del piano ambizioso della Federazione guidata da Binaghi, la quale punta a far compiere un altro enorme salto di qualità agli Internazionali nonché all’intero movimento.

Internazionali di Roma, stavolta Sinner ci sarà

Gli Internazionali di Roma del 2024 vennero vinti da Zverev e della Swiatek. Non vi partecipò Sinner, alle prese con l’infortunio all’anca. Il tennista numero uno al mondo sarà invece presente in questa edizione. Il torneo capitolino sarà il primo che disputerà dopo aver scontato la squalifica di 3 mesi concordata con la WADA.

L’altoatesino ora è a Dubai, ma non solo per riposarsi. Negli Emirati ci sono anche diverse strutture private pronte a ospitarlo, dietro lauto compenso, per consentirgli di non perdere contatto con la racchetta.

Il 13 aprile la ripresa ufficiale degli allenamenti

Come riporta ‘Gazzetta.it,’ il suo staff è già al lavoro per cercargli in alternativo un posto in Europa, Spagna o Costa Azzurra, dove poter iniziare la preparazione. Sinner può riprendere ufficialmente gli allenamenti a partire del 13 aprile, mentre la sospensione cesserà quasi un mese dopo, il 4 maggio.