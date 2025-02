Italia, delusione Champions: non accadeva da 10 anni, buttati in meno di 24 ore 6 mesi di Ranking!

Una sola italiana qualificata agli ottavi di finale di Champions League: un evento che non accadeva da ben 10 anni, dalla stagione 2014-2015. Tra martedì e mercoledì, Atalanta, Milan e Juventus sono stati eliminati rispettivamente da Brugge, Feyenoord e PSV, formazioni sicuramente alla portata delle squadre di Gasperini, Conceicao e Thiago Motta che hanno sicuramente deluso le aspettative.

Solo l’Inter di Simone Inzaghi proverà a tenere alto il morale di un’Italia scivolata al terzo posto nel Ranking UEFA con la Spagna che la scorsa settimana ha superato il nostro campionato nella corsa per il quinto posto nella competizione dalle grandi orecchie.

Nessuno si sarebbe aspettato un tracollo vertiginoso del calcio italiano soprattutto considerando la vittoria della Dea dello scorso anno in Europa League contro il Bayer Leverkusen, le due finali consecutive di Conference League perse dalla Fiorentina contro West Ham e Olympiacos e il ko nell’ultimo atto di Champions League dell’Inter contro il Manchester City nel 2023.

L’Italia delude in Champions League: play-off fatali per tre squadre

Come se non bastassero le eliminazioni, l’Italia ha conquistato una sola vittoria in due settimane di Champions League. Quella per 2-1 della Juventus all’Allianz Stadium contro il PSV. 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria nell’Europa che conta con avversarie abbondantemente alla portata e con la sola Inter presente nell’elenco delle migliori 16, con i nerazzurri che dall’urna di Nyon domani conosceranno l’avversaria agli ottavi di finale. Tra l’altro una delle due olandesi: o Feyenoord o PSV, capaci di buttare fuori Milan e Juventus.

Serve una scossa immediata, già a partire dall’impegno di questa sera della Roma in Europa League con la squadra di Claudio Ranieri chiamata a sfruttare il fattore casa contro il Porto nel ritorno dei play-off e con la Lazio e la Fiorentina che conosceranno domani il loro avversario negli ottavi di finale di Europa e Conference League.