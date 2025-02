Juventus, il primo fallimento stagionale! Adesso focus su due obiettivi. Ma Motta…

La Juventus fallisce il primo obiettivo stagionale: i bianconeri vengono eliminati dalla Champions League per mano del PSV, che nel ritorno dei playoff vince 3-1 e ribalta la sconfitta dell’andata. Dichiarazioni a parte, questo è un vero e proprio fallimento per la formazione di Thiago Motta, che nelle gara più importante della stagione ha fallito su tutta la linea, da un gioco che non c’è stato a un carattere superficiale.

Dopo l’1-1 bisognava fare un altro tipo di gara, e invece la Juventus ha atteso troppo come se quel pareggio al 65′ bastasse già per la qualificazione. Motta deve capire che le gare finiscono al 90′ e che in una sfida del genere è impensabile cercare di mantenere il risultato. Il primo obiettivo della stagione è andato, adesso sotto con il campionato e la Coppa Italia, per evitare un’altra stagione fallimentare.

Le dichiarazioni di Motta nel post partita

L’allenatore della Juventus, Thiago Motta ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il ko costato l’eliminazione dalla Champions. PSV più determinato? “Non sono d’accordo. Loro, soprattutto dopo l’1-1, hanno spinto di più e sono stati superiori ma noi abbiamo creato una palla gol con Dusan ed è stato una partita aperta. Cercavamo di arrivare, ma abbiamo fatto più fatica”.

Buttato via la qualificazione? “Devo sentire quando parla lui (Locatelli, ndr.), non abbiamo buttato via niente. Ci abbiamo provato, alla fine non siamo stati più bravi di loro durante tutta la partita e loro hanno meritato il passaggio del turno”.